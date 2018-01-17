Генштаб наказав готуватися до Джавелінів

Копирайт изображения AFP Image caption Переносні протитанкові комплекси є на озброєнні багатьох армій світу

Керівник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко розпорядився готуватися до прийому на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" (Javelin).

Раніше Україна попросила США передати їй протитанкові ракетні комплекси Javelin.

А 23 грудня агенція Reuters з посиланням на заяву Державного департаменту повідомила, що США нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

"Допомога США має оборонну природу, і як ми завжди вказували, Україна є суверенною країною та має право захищати себе", - йдеться у заяві Держдепу.

Як уточнила речник Державного департаменту Гізер Нойєр, рішення є частиною зусиль США для допомоги Україні захистити свою територіальну цілісність і "стримати подальшу агресію".

Водночас у Держдепі не уточнили, про яку саме зброю та можливості для України йшла мова.

Заява Держдепу пролунала на тлі повідомлень американських ЗМІ, що президент США незабаром має ухвалити рішення про надання Україні протитанкового озброєння.

За інформацією телеканалу ABC News, вартість оборонного пакета для України може скласти 47 мільйонів доларів. У нього входитимуть понад двісті протитанкових ракет та понад 30 пускових установок. Передбачається, що це можуть бути ракети Javelin.

Видання Washington Post повідомило, що адміністрація президента США схвалила комерційний продаж легкої летальної оборонної зброї Україні.

Йшлося про можливість експорту до України самозарядних великокаліберних снайперських гвинтівок M107A1 фірми Barrett.

При цьому газета зазначала, що американська влада не дала згоду на постачання важких озброєнь на прохання Києва, зокрема переносних протитанкових ракетних комплексів FGM-148 Javelin.

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У Кремлі неодноразово заявляли, що постачання летального озброєння призведе до ескалації бойових дій на Донбасі.

Водночас у Києві заявляють, що постачання протитанкових ракетних комплексів дозволить українській армії більш ефективно стримувати агресію Росії та підтримуваних нею сепаратистів на Донбасі.

Москва заперечує участь своїх військових у конфлікті на сході України, однак визнає, що у збройних формуваннях самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" є "російські добровольці".