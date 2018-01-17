У Нідерландах показали невідому картину Ван Гога

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Невідому досі картину голландського художника Вінсента Ван Гога показали у Нідерландах.

Монохромний ескіз "Гора Монмартр з кар'єрами" датується 1886 року, невдовзі після переїзду митця до Парижа.

Забута робота зберігалася у приватній колекції впродовж майже століття.

Малюнок, разом з іншим подібним полотном "Гора Монмартр", виставили у музеї після тривалої перевірки.

"Таке відкриття завжди значне. Це справді винятково, це трапляється нечасто", - повідомив AFP старший науковий співробітник музею Ван Гога в Амстердамі Тіо Меедендорп.

Він вважає, що знахідка більше узгоджується з раннім формальним стилем Ван Гога, який він розвинув в Антверпенській академії мистецтв, перш ніж переїхати до Парижа, де його стиль став більш експериментальним.

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Невідому роботу знайшли у 2013 році, коли її привезли в Музей Ван Гога для дослідження, розповів пан Меедордорп. Голландські родичі американського приватного колекціонера купили малюнок з галереї в Нідерландах у 1917 році. Але музей, на прохання колишнього власника, не повідомив про цю знахідку одразу.

"Після цього ми підтвердили, що це справді Ван Гог, - сказав пан Меедендорп, - але нас зацікавило питання про його походження".

Експерти музею Ван Гога вважають, що ескіз спочатку належав Джоанні ван Гог-Бонгер, дружині брата Вінсента Тео, яка пронумерувала його "123". Тоді у 1917 році малюнок продали.

Коли науковці музею дістали ескіз з рамки, пан Меедендорф знайшов ззаду на малюнку номер "123".