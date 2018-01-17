Поліція обшукує виробництва Lactalis через сальмонелу

Копирайт изображения AFP / GETTY IMAGES Image caption На виробництвах Lactalis проводять обшуки

Французька поліція проводить обшуки в кількох виробничих приміщеннях компанії Lactalis в рамках розслідування щодо сальмонели в дитячому харчуванні.

Представник компанії Майкл Налет підтвердив присутність поліції.

"Як ми раніше повідомляли, Lactalis співпрацює з правоохоронними органами й буде сприяти задля зваженого проведення розслідування", - цитує його агенція AFP.

Судовий позов подали батьки, які говорять, що їхні діти відчули себе погано після вживання продукції.

Понад 12 млн пачок сухого молока для дитячого харчування вже відкликали з 83 країн через цей скандал.

Виробничі потужності компанії включають завод в Креоні на північному заході Франції.

Цей об'єкт закрили минулого місяця після того, як з'явилась інформація про виявлення бактерії сальмонели.

У Франції вже постраждали щонайменше 37 дітей.

Група компаній Lactalis - один з найбільших у світі виробників молочної продукції з обсягом продажів у 17 мільярдів євро на рік.

До складу Lactalis входять 246 виробництв у 47 країнах. Лише у Франції на компанію працює 15 тисяч людей.