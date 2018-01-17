Південна і Північна Кореї нестимуть спільний прапор на Олімпіаді

Копирайт изображения AFP Image caption Прапор "возз'єднання" символізує прагнення Півночі та Півдня подолати майже 70-річний розбрат

Північна та Південна Корея домовилися, що їхні команди ітимуть разом під прапором "єдиної Кореї" на Зимових Олімпійських іграх, які наступного місяця відбудуться у Південній Кореї.

Крім того, на рідкісних переговорах у селищі Панмунджом, розділеному між двома країнами, вони погодилися виставити на Ігри спільну жіночу збірну з хокею.

Це перші переговори на високому рівні між двома Кореями за понад два роки.

Ігри пройдуть з 9 по 25 лютого в південнокорейському Пхенчхані.

Якщо ці плани будуть реалізовані, делегація КНДР, до якої увійдуть зокрема 230 вболівальників, 140 музикантів оркестру та 30 борців тхеквондо, зможе переправитися на південь через сухопутний кордон.

Північ також погодилася відправити меншу делегацію із 150 людей на Паралімпійські ігри, що пройдуть у березні.

Цей план ще мають схвалити на засіданні Міжнародного олімпійського комітету в Лозанні у суботу, оскільки КНДР пропустила терміни реєстрації або не змогла отримати кваліфікацію.

Копирайт изображения Reuters Image caption Представники Півночі й Півдня зустрілися на переговорах на високому рівні вперше за два роки. Це відбувається на фоні загострення військової напруги.

Південній Кореї також доведеться знайти спосіб прийняти північнокорейську делегацію, не порушивши санкції Ради Безпеки ООН, які забороняють грошові перекази до Пхеньяну.

Крім того, до санкційного "чорного списку" входять деякі північнокорейські посадовці.

Японія сприйняла цю "відлигу" з підозрою, а її міністр закордонних справ Таро Коно заявив, що світ не має бути засліплений "привабливим наступом" Пхеньяна.