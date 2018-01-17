Порошенко: США нададуть Києву "Джавеліни" за свій кошт

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США нададуть Україні протитанкові ракетні комплекси "Джевелін" (Javelin) за власний кошт, повідомив президент Петро Порошенко. Інформацію про те, що Україна отримає ці комплекси безкоштовно підтвердила і посол США Марі Йованович.

"Внаслідок копіткої роботи нашої команди ми сьогодні маємо позитивну новину, що протитанкові комплекси "Джевелін" нам будуть поставлені в якості оборонного озброєння за рахунок фінансування Сполучених Штатів Америки", - повідомив пан Порошенко, якого цитує його прес-служба.

Він також зазначив, що в оборонному замовленні цього року кількість протитанкових комплексів зросте учетверо, а забезпечення військових антиснайперськими - у 10 разів.

Раніше у середу керівник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко розпорядився готуватися до прийому "Джавелінів" на озброєння.

Протитанкові системи "Джавелін" кваліфікують як летальне оборонне озброєння.

Вони призначені для ураження бронетехніки, а також вертольотів та БПЛА, які перебувають на невеликій висоті.

Саме на постачанні цього озброєння Київ наполягав тривалий час.

Копирайт изображения AFP Image caption Переносні протитанкові комплекси є на озброєнні багатьох армій світу

Повідомлення про те, що США нададуть Україні "посилені оборонні можливості" з'явилися наприкінці минулого року.

У Держадепі наголошували, що це рішення - частина зусиль США допомогти Україні захистити свою територіальну цілісність і "стримати подальшу агресію".

Росію ці повідомлення обурили.

У російському МЗС заявили, що США "перетнули межу, оголосивши про намір надавати Україні озброєння прямої нищівної дії". Москва також заперечує постачання танків українським сепаратистам.

Водночас у Києві заявляють, що постачання протитанкових ракетних комплексів дозволить українській армії більш ефективно стримувати агресію Росії та підтримуваних нею сепаратистів на Донбасі.

Москва заперечує участь своїх військових у конфлікті на сході України, однак визнає, що у збройних формуваннях самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" є "російські добровольці".