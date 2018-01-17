Порошенко: США нададуть Києву "Джавеліни" за свій кошт
США нададуть Україні протитанкові ракетні комплекси "Джевелін" (Javelin) за власний кошт, повідомив президент Петро Порошенко. Інформацію про те, що Україна отримає ці комплекси безкоштовно підтвердила і посол США Марі Йованович.
"Внаслідок копіткої роботи нашої команди ми сьогодні маємо позитивну новину, що протитанкові комплекси "Джевелін" нам будуть поставлені в якості оборонного озброєння за рахунок фінансування Сполучених Штатів Америки", - повідомив пан Порошенко, якого цитує його прес-служба.
Він також зазначив, що в оборонному замовленні цього року кількість протитанкових комплексів зросте учетверо, а забезпечення військових антиснайперськими - у 10 разів.
Раніше у середу керівник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко розпорядився готуватися до прийому "Джавелінів" на озброєння.
Протитанкові системи "Джавелін" кваліфікують як летальне оборонне озброєння.
Вони призначені для ураження бронетехніки, а також вертольотів та БПЛА, які перебувають на невеликій висоті.
Саме на постачанні цього озброєння Київ наполягав тривалий час.
Повідомлення про те, що США нададуть Україні "посилені оборонні можливості" з'явилися наприкінці минулого року.
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У Держадепі наголошували, що це рішення - частина зусиль США допомогти Україні захистити свою територіальну цілісність і "стримати подальшу агресію".
Росію ці повідомлення обурили.
У російському МЗС заявили, що США "перетнули межу, оголосивши про намір надавати Україні озброєння прямої нищівної дії". Москва також заперечує постачання танків українським сепаратистам.
Водночас у Києві заявляють, що постачання протитанкових ракетних комплексів дозволить українській армії більш ефективно стримувати агресію Росії та підтримуваних нею сепаратистів на Донбасі.
Москва заперечує участь своїх військових у конфлікті на сході України, однак визнає, що у збройних формуваннях самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" є "російські добровольці".