Мавп-вусанів виділили в окремий вид

Копирайт изображения GLOBAL WILDLIFE CONSERVATION Image caption Мавпи Патас Блакитного Ніла проживають в частині Ефіопії та Судану

Мавп із "довгими вусами" з Ефіопії та Судану виділили в окремий вид.

Вчені по-новому поглянули на поширення та зовнішній вигляд мавп роду Патас в Ефіопії, підтверджуючи, що там існує два види, а не один.

Ще 1862 року цей вид описали як окремий, але згодом згорнули цю ідею, щоб утворити єдиний вид з іншими мавпами Патас.

Деталі опублікували у журналі Primate Conservation.

Мавпи Патас проживають із заходу на схід Африки південніше Сахари. Вони одні з найшвидших мавп, що живуть на Землі. Ці примати здатні розганятись до 55 кілометрів на годину.

Спартако Гіпполіті, спеціаліст із групи приматів Об'єднання за збереження природи (SSC IUCN), переглянув статус виду мавп Патас в регіоні Блакитного Ніла в Ефіопії та Судані.

Його аналіз змусив відродити класифікацію мавпи Патас Блакитного Ніла (Erythrocebus poliophaeus), яку вперше запропонували більше ніж 150 років тому.

Копирайт изображения STEPHEN NASH Image caption Новий вид має чорне обличчя та ніс на додаток до білих вусів

Це визначення вилучили 1927 року, коли німецький зоолог Ернст Шварц перебудував класифікацію групи приматів і вирішив, що існує лише один вид.

Знову визнаний вусатий примат живе в басейні Блакитного Ніла в західній Ефіопії й сусідньому Судані, географічно відокремлений від інших мавп Патас болотистою місциною Судану та високогір'ям Ефіопії.

Обличчя та носи цих тварин чорні, у них нема характерної для інших мавп Патас зони між вухом та оком.

Пан Гіпполіті прокоментував: "Основна концепція роду Erythrocebus була незмінною протягом 100 років, і відкриття виду, що живе у східному Судані та західній Ефіопії, перенесе центр уваги у маловідомий регіон Африки. А це дасть можливість для нових природоохоронних проектів в цьому районі".

Ентоні Рілендс із групи збереження Global Wildlife Conservation зазначив: "У цих чудових приматів є помітна відмінність. Тільки завдяки таким кропітким дослідженням ми отримуємо належну інформацію щодо їхньої різноманітності, аби мати змогу ефективніше захищати ці види від загроз, з якими вони мають справу".

Кілька інших відкриттів описані в тому ж номері Primate Conservation, зокрема йдеться про нового карликового лемура на Мадагаскарі, двох нових довгоп'ятів в Індонезії та два нових підвиди тонких лорі на Шрі-Ланці.