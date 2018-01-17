Екс-стратег Трампа відмовився відповідати під час слухання в Конгресі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стів Беннон отримав повістку від спецпрокурора Мюллера і має свідчити перед судом присяжних

Стів Беннон, екс-головний стратег президента США Дональда Трампа, відмовився відповісти на низку запитань під час слухань комітету розвідки Палати представників Конгресу США 16 січня цього року.

Комітет досліджує ймовірні зв'язки між президентською кампанією Трампа 2016 року та Росією.

Пана Беннона викликали для надання свідчень Комітету розвідки про той період, коли він працював на Дональда Трампа.

У вівторок він відповідав на питання за зачиненими дверима впродовж засідання, яке тривало 10 годин.

Передають, що адвокат Стіва Беннона передавав питання від комітету до Білому дому, і йому давали вказівки, на що відповідати, а на що - ні.

Представник ДЕмократичної партії у комітеті сказав, що пан Беннон мав з Білого дому "наказ мовчати".

Представник Адам Шифф заявив, що адвокат Бенона наполягав на "привілеї виконавчої влади", що дозволяє президенту не розголошувати інформацію громадськості.

Він сказав, що пан Беннон відмовився відповідати на питання, пов'язані з періодом, коли він працював у Білому домі, і про перехід до нової адміністрації.

"Стів Беннон та його адвокат заявили про надзвичайно широке визначення "привілею виконавчої влади", - сказав Джим Гімс, демократ, член комітету, передає CNN.

Пану Беннону дали ще одну повістку, щоб змусити його прийти на другий етап слухання. Його перша поява була добровільною.

Представники Стіва Бенона не коментували ситуацію.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила: "Ніхто не закликав його мовчати, лише бути прозорим".

Вона сказала, що Конгрес повинен був проконсультуватися з Білим домом до отримання конфіденційного матеріалу.

Також екс-радник Трампа має свідчити перед судом присяжних.

Минулого тижня повістку Стіву Беннону адресував спецпрокурор Роберт Мюллер, який веде розслідування ймовірного російського втручання на президентських виборах 2016 року та можливої змови із помічниками Дональда Трампа.