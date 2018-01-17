Вчені розробляють нові ліки проти раку - до чого тут Ван Гог?
Неймовірні зображення ДНК у русі спіймали вчені, які використовуватимуть їх для розробки ліків проти раку.
Дослідник доктор Алессандро Ванніні зазначив, що фотографії "прекрасні", і якщо порівнювати з мистецтвом, то їх можна назвати "безумовно, роботами Ван Гога".
Вони фіксують фундаментальну частину життя світу рослин та тварин, що зветься РНК-полімераза III. Вона яка зчитує генетичних інструкцій, що містяться в ДНК.
Рак змушує припинятися саме цей процес.
Як це працює?
ДНК людини містить генетичні вказівки для побудови і керування людським тілом.
Саме робота РНК-полімерази III полягає в зчитуванні генетичної інструкції.
Команда Інституту онкологічних досліджень використовувала методику криоелектронної мікроскопії, яка виграла Нобелівську премію з хімії 2017 за революцію в біохімії.
Вони очищали РНК-полімеразу III, занурювали її у воду, а потім швидко заморожували.
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Таким чином зберігається мікроскопічна структура об'єкта, і можна зафіксувати його посеред руху.
Потім пучок електронів використовують для зйомки з різних кутів. А з отриманих фото роблять детальне 3D-зображення.
Доктор Алессандро Ванніні, який опублікував знахідку в журналі Nature, повідомив BBC: "Ви не отримуєте всю структуру одразу, ви просто бачите індивідуальні удари, і потрібен деякий час, щоб побачити загальну картину".
"Це, безумовно, як у Ван Гога", - додав він.
Що тут корисного?
РНК-полімераза III бере участь у постачанні будівельних матеріалів, необхідних для створення білків.
Ракова клітина, яка ділиться швидко і безконтрольно, потребує більше різних будівельних матеріалів, ніж звичайна здорова клітина.
Зміни в РНК-полімеразі III часто причетні до раку.
Доктор Ванніні каже: "Це новий спосіб мислення, націлений на центральний механізм".
"Якщо ми повністю заблокуємо його, то всі клітини вмирають. Але якщо ми можемо заблокувати його частково, ми дізнаємось, чи зможемо ми зупинити рак", - додав він.