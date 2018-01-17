Екс-офіцера ЦРУ затримали за "шпигунство на користь Китаю"

  • 17 січня 2018
У холі штаб-квартири ЦРУ в Ленглі, Вірджинія Копирайт изображения SAUL LOEB/AFP/Getty Images
Image caption У холі штаб-квартири ЦРУ в Ленглі, Вірджинія

Колишнього офіцера ЦРУ заарештували в США у справі, пов'язаній з провалом американської розвідувальної операції в Китаї.

Згідно з повідомленням міністерства юстиції США, Джеррі Чунь Шин Лі, натуралізованого громадянина США, затримали у понеділок в аеропорту імені Кеннеді у Нью-Йорку.

Він працював в ЦРУ з 1994 по 2007 роки, а потім поїхав до Гонконгу.

У 2012 році ФБР почала розслідувати зникнення агентів ЦРУ в Китаї. За два роки до того приблизно 20 інформаторів вбили або ув'язнили в тій країні. Це був один з найбільших провалів американської розвідки за останні роки.

Проте чиновники тоді ще не знали, що є причиною: існування крота чи хакерська атака.

Зараз американські ЗМІ цитують наближені до розслідування джерела, які стверджують, що слідчі підозрюють пана Лі в наданні допомоги Китаю.

Операція ЦРУ в Китаї: ключові дати

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Image caption Китайська поліція охороняє посольство США у Пекіні
  • 2010 рік. Інформації від глибоко законспірованих джерел США серед чиновників китайського уряду стає менше
  • 2011 рік. Інформатори починають зникати. Незрозуміло, відбулася хакерська атака на ЦРУ, чи кріт допоміг китайцям виявити агентів
  • 2012 рік. ФБР починає розслідування
  • Травень 2014 року. П'ятеро офіцерів китайської армії звинувачені в крадіжці комерційних таємниць та внутрішніх документів американських компаній. Того ж місяця Китай заявив, що є головною мішенню для американських шпигунів
  • 2015 рік. ЦРУ виводить співробітників з посольства США в Пекіні через побоювання, що дані, викрадені з урядових комп'ютерів, можуть розкрити агентів
  • Квітень 2017 року. Пекін пропонує значні грошові винагороди за інформацію про іноземних шпигунів
  • Травень 2017 року. Чотири колишні посадовці ЦРУ повідомляють The New York Times, що в період з 2010 по 2012 рік китайці вбили чи ув'язнили більше 20 інформаторів ЦРУ
  • Червень 2017 року. Колишній американський дипломат Кевін Мелорі заарештований і звинувачений в наданні секретних документів китайському агенту
  • Січень 2018 року. Колишній офіцер ЦРУ Джеррі Чунь Шин Лі заарештований

Хто такий Джеррі Чунь Шин Лі?

Пан Лі служив в американській армії з 1982 по 1986 роки. В 1994 році він розпочав кар'єру в ЦРУ як оперативний співробітник, що спеціалізувався, зокрема, на секретних лініях зв'язку, виявленні стеження, вербуванні, роботі з інформаторами та оплаті їхніх послуг. В нього також був доступ до секретної інформації.

У 2007 році пан Лі пішов з ЦРУ.

"Ті, хто знав його, сказали, що він залишив управління невдоволеним після того, як його кар'єра зайшла у глухий кут", - повідомляє The New York Times.

Пан Лі залишився в Гонконгу і повернувся 2012 року у США, щоб оселитися в Північній Вірджинії.

Що сталося під час цього візиту?

На той момент розслідування ФБР з приводу того, чому США втратили так багато інформаторів у Китаї, було в розпалі.

Як повідомило міністерство юстиції США, агенти ФБР провели обшуки готельних номерів пана Лі на Гавайських островах та у Вірджинії і знайшли дві невеликі книги із секретними записами.

Вони містять рукописні примітки про такі деталі, як "справжні імена та номери телефонів інформаторів та прихованих працівників ЦРУ".

Пан Лі залишив США в 2013 році після п'ятьох допитів, проведених ФБР. Згідно з документами суду, він не визнав, що володів книгами, в яких містилася секретна інформація.

Його затримали лише зараз, під час чергового візиту до США.

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