Екс-офіцера ЦРУ затримали за "шпигунство на користь Китаю"
Колишнього офіцера ЦРУ заарештували в США у справі, пов'язаній з провалом американської розвідувальної операції в Китаї.
Згідно з повідомленням міністерства юстиції США, Джеррі Чунь Шин Лі, натуралізованого громадянина США, затримали у понеділок в аеропорту імені Кеннеді у Нью-Йорку.
Він працював в ЦРУ з 1994 по 2007 роки, а потім поїхав до Гонконгу.
У 2012 році ФБР почала розслідувати зникнення агентів ЦРУ в Китаї. За два роки до того приблизно 20 інформаторів вбили або ув'язнили в тій країні. Це був один з найбільших провалів американської розвідки за останні роки.
Проте чиновники тоді ще не знали, що є причиною: існування крота чи хакерська атака.
Зараз американські ЗМІ цитують наближені до розслідування джерела, які стверджують, що слідчі підозрюють пана Лі в наданні допомоги Китаю.
Операція ЦРУ в Китаї: ключові дати
- 2010 рік. Інформації від глибоко законспірованих джерел США серед чиновників китайського уряду стає менше
- 2011 рік. Інформатори починають зникати. Незрозуміло, відбулася хакерська атака на ЦРУ, чи кріт допоміг китайцям виявити агентів
- 2012 рік. ФБР починає розслідування
- Травень 2014 року. П'ятеро офіцерів китайської армії звинувачені в крадіжці комерційних таємниць та внутрішніх документів американських компаній. Того ж місяця Китай заявив, що є головною мішенню для американських шпигунів
- 2015 рік. ЦРУ виводить співробітників з посольства США в Пекіні через побоювання, що дані, викрадені з урядових комп'ютерів, можуть розкрити агентів
- Квітень 2017 року. Пекін пропонує значні грошові винагороди за інформацію про іноземних шпигунів
- Травень 2017 року. Чотири колишні посадовці ЦРУ повідомляють The New York Times, що в період з 2010 по 2012 рік китайці вбили чи ув'язнили більше 20 інформаторів ЦРУ
- Червень 2017 року. Колишній американський дипломат Кевін Мелорі заарештований і звинувачений в наданні секретних документів китайському агенту
- Січень 2018 року. Колишній офіцер ЦРУ Джеррі Чунь Шин Лі заарештований
Хто такий Джеррі Чунь Шин Лі?
Пан Лі служив в американській армії з 1982 по 1986 роки. В 1994 році він розпочав кар'єру в ЦРУ як оперативний співробітник, що спеціалізувався, зокрема, на секретних лініях зв'язку, виявленні стеження, вербуванні, роботі з інформаторами та оплаті їхніх послуг. В нього також був доступ до секретної інформації.
У 2007 році пан Лі пішов з ЦРУ.
"Ті, хто знав його, сказали, що він залишив управління невдоволеним після того, як його кар'єра зайшла у глухий кут", - повідомляє The New York Times.
Пан Лі залишився в Гонконгу і повернувся 2012 року у США, щоб оселитися в Північній Вірджинії.
Що сталося під час цього візиту?
На той момент розслідування ФБР з приводу того, чому США втратили так багато інформаторів у Китаї, було в розпалі.
Як повідомило міністерство юстиції США, агенти ФБР провели обшуки готельних номерів пана Лі на Гавайських островах та у Вірджинії і знайшли дві невеликі книги із секретними записами.
Вони містять рукописні примітки про такі деталі, як "справжні імена та номери телефонів інформаторів та прихованих працівників ЦРУ".
Пан Лі залишив США в 2013 році після п'ятьох допитів, проведених ФБР. Згідно з документами суду, він не визнав, що володів книгами, в яких містилася секретна інформація.
Його затримали лише зараз, під час чергового візиту до США.