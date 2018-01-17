Екс-офіцера ЦРУ затримали за "шпигунство на користь Китаю"

Копирайт изображения SAUL LOEB/AFP/Getty Images Image caption У холі штаб-квартири ЦРУ в Ленглі, Вірджинія

Колишнього офіцера ЦРУ заарештували в США у справі, пов'язаній з провалом американської розвідувальної операції в Китаї.

Згідно з повідомленням міністерства юстиції США, Джеррі Чунь Шин Лі, натуралізованого громадянина США, затримали у понеділок в аеропорту імені Кеннеді у Нью-Йорку.

Він працював в ЦРУ з 1994 по 2007 роки, а потім поїхав до Гонконгу.

У 2012 році ФБР почала розслідувати зникнення агентів ЦРУ в Китаї. За два роки до того приблизно 20 інформаторів вбили або ув'язнили в тій країні. Це був один з найбільших провалів американської розвідки за останні роки.

Проте чиновники тоді ще не знали, що є причиною: існування крота чи хакерська атака.

Зараз американські ЗМІ цитують наближені до розслідування джерела, які стверджують, що слідчі підозрюють пана Лі в наданні допомоги Китаю.

Операція ЦРУ в Китаї: ключові дати

Копирайт изображения AFP Image caption Китайська поліція охороняє посольство США у Пекіні

2010 рік. Інформації від глибоко законспірованих джерел США серед чиновників китайського уряду стає менше

2011 рік. Інформатори починають зникати. Незрозуміло, відбулася хакерська атака на ЦРУ, чи кріт допоміг китайцям виявити агентів

2012 рік. ФБР починає розслідування

Травень 2014 року. П'ятеро офіцерів китайської армії звинувачені в крадіжці комерційних таємниць та внутрішніх документів американських компаній. Того ж місяця Китай заявив, що є головною мішенню для американських шпигунів

2015 рік. ЦРУ виводить співробітників з посольства США в Пекіні через побоювання, що дані, викрадені з урядових комп'ютерів, можуть розкрити агентів

Квітень 2017 року. Пекін пропонує значні грошові винагороди за інформацію про іноземних шпигунів

Травень 2017 року. Чотири колишні посадовці ЦРУ повідомляють The New York Times, що в період з 2010 по 2012 рік китайці вбили чи ув'язнили більше 20 інформаторів ЦРУ

Червень 2017 року. Колишній американський дипломат Кевін Мелорі заарештований і звинувачений в наданні секретних документів китайському агенту

Січень 2018 року. Колишній офіцер ЦРУ Джеррі Чунь Шин Лі заарештований

Хто такий Джеррі Чунь Шин Лі?

Пан Лі служив в американській армії з 1982 по 1986 роки. В 1994 році він розпочав кар'єру в ЦРУ як оперативний співробітник, що спеціалізувався, зокрема, на секретних лініях зв'язку, виявленні стеження, вербуванні, роботі з інформаторами та оплаті їхніх послуг. В нього також був доступ до секретної інформації.

У 2007 році пан Лі пішов з ЦРУ.

"Ті, хто знав його, сказали, що він залишив управління невдоволеним після того, як його кар'єра зайшла у глухий кут", - повідомляє The New York Times.

Пан Лі залишився в Гонконгу і повернувся 2012 року у США, щоб оселитися в Північній Вірджинії.

Що сталося під час цього візиту?

На той момент розслідування ФБР з приводу того, чому США втратили так багато інформаторів у Китаї, було в розпалі.

Як повідомило міністерство юстиції США, агенти ФБР провели обшуки готельних номерів пана Лі на Гавайських островах та у Вірджинії і знайшли дві невеликі книги із секретними записами.

Вони містять рукописні примітки про такі деталі, як "справжні імена та номери телефонів інформаторів та прихованих працівників ЦРУ".

Пан Лі залишив США в 2013 році після п'ятьох допитів, проведених ФБР. Згідно з документами суду, він не визнав, що володів книгами, в яких містилася секретна інформація.

Його затримали лише зараз, під час чергового візиту до США.