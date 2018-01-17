Негода знову ускладнює життя українцям

Копирайт изображения UNIAN Image caption У Києві обіцяють до 20 сантиметрів снігу

У четвер в Україні лютуватиме циклон, що суттєво погіршить погодні умови - про це повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій.

Найбільше опадів, за словами голови ДСНС Миколи Чечоткіна, очікують вночі проти 18-го січня.

Згідно з повідомленням, у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях прогнозують сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, подекуди може випасти до 40 сантиметрів снігу.

У Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях - сильний дощ з переходом в сніг.

В Києві обіцяють до 20 сантиметрів снігу.

Вітер у багатьох областях має посилитися до 20-28 метрів на секунду. На дорогах ожеледиця.

Прогнозують, що у горах Івано-Франківської та Закарпатської областей утримуватиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Через мокрий сніг та пориви вітру напередодні без електроенергії залишилися 15 населених пунктів у трьох областях.

Копирайт изображения dsns.gov.ua Image caption Вздовж трас почали облаштовувати пункти обігріву

На деяких автошляхах рух великогабаритного транспорту обмежили. Зокрема, у межах Київської області обмежили в'їзд вантажівок у всіх напрямках.

У місцях, де водії перечікують снігопад, облаштовують пункти обігріву.

"Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає вас не виїжджати за межі населених пунктів на період ускладнення погодних умов для того, щоб не опинитися в сніговому полоні на автошляхах!" - повідомили в ДСНС.

У середу, виступаючи в уряді, Микола Чечоткін повідомив, що рятувальників перевели у режим підвищеної готовності.

"Все, що необхідно для адекватного реагування на загрози і виклики у нас є", - сказав він.

"Відповідальність лежить на місцевій владі, яка має мобілізувати усі наявні ресурси для того, щоб на місцях надзвичайних ситуацій не виникло", - заявив у свою чергу прем'єр Володимир Гройсман.

Вже у неділю 21 січня вдень у Гідрометеоцентрі прогнозують плюсову температуру на всій території України.