Південна Корея - за перемовини з КНДР: "Ми повинні використати шанс"

Image caption Кан Ген Хва: "Я вважаю, ми розуміємо Північну Корею краще, ніж будь-хто."

Південна Корея буде продовжувати перемовини із Північною Кореєю попри світові застереження, що Пхеньян затягує час, аби розвивати свою ядерну програму. Про це заявила міністр закордонних справ Південної Кореї Кан Ген Хва в інтерв'ю BBC.

"Я думаю, ми розуміємо Північну Корею краще, ніж будь-хто. Наші дискусії з ними тривають десятиліття. Ми не мали жодних домовленостей останнім часом, тому зараз це чудова нагода." - заявила пані Канг.

Копирайт изображения Reuters Image caption Північ і Південь вперше за два роки зустрічаються на переговорах високого рівня, 17 січня 2018 р.

Пані Канг також заявила, що Південна Корея та її союзники мають абсолютно єдину позицію щодо подальшого ядерного роззброєння Корейського півострова.

Також міністр виступає за збільшення гуманітарної допомоги для Північної Кореї, оскільки санкції почали завдавати відчутного ефекту.

Обидві Кореї раніше погодилися маршувати під прапором "єдиної Кореї" на зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї. В той час як США та їхні союзники наполягають на продовженні тиску на Північну Корею.

Копирайт изображения AFP Image caption Прапор "возз'єднання" символізує прагнення Півночі та Півдня Кореї закінчити майже сімдесятирічний поділ.

У середу держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що санкції "дійсно завдають шкоди", виражаючи впевненість, що тиск зрештою змусить Північну Корею розпочати перемовини щодо своїх ядерних і балістичних ракетних програм.

Крім того, в середу міністр закордонних справ Японії Таро Коно заявив, що на варто бути наївними щодо перемовин з Пхеньяном.

У минулому році президент США Дональд Трамп заявив, що Америка знищить Північну Корею, якщо буде змушена захищати себе або своїх союзників.