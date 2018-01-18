Понад 50 людей загинули через загоряння автобуса в Казахстані

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В Актюбінській області на заході Казахстану в результаті загоряння автобуса загинули 52 людини. За попередніми даними, загиблі - громадяни Узбекистану.

Автобус загорівся приблизно о 10:30 за місцевим часом (6:30 за Києвом) на 1068-му км траси Самара-Шимкент, в 10 км від селища Калибай.

"Під час руху сталося займання пасажирського автобуса марки "Ікарус". В салоні перебували 55 пасажирів та два водії", - повідомив офіційний представник комітету з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану Руслан Іманкулов.

В обласному департаменті надзвичайних ситуацій уточнили, що загиблі - громадяни Узбекистану. Громадян Казахстану та Росії в автобусі не було, повідомляють в "РИА Новости". Російський Інтерфакс уточнює, що ці дані попередні.

П'ять людей, які були в автобусі, змогли вилізти із палаючого автобуса і врятуватися. Зараз їм надають медичну допомогу.

"Решта 52 людини загинули на місці", - сказав Іманкулов.