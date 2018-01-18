Поліція попереджає про 40-ка сантиметровий шар снігу на дорогах

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МВС України застерігає водіїв бути обереженими на дорогах, де очікуються ожеледиці та утворення снігового покрову до 40 сантиметрів.

Також у відомстві повідомляють про ліквідацію затору на трасі Київ-Одеса, де зранку накопичилося близько 400 автомобілів.

Про це йдеться у повідомленні з мережі Facebook.

У Національній поліції уточнюють, що скупчення автомобілів все ще можна спостерігати у Вінницькій та Черкаській областях.

А в Києві скасували обмеження на в'їзд для великогабаритного транспорту.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили що станом на 12-ту четверга спостерігається невеликий сніг у Вінницькій, Київській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях та м. Києві, помірний сніг з дощем у Кіровоградській та Одеській областях, невеликий дощ у Миколаївській області. На решті території без опадів.

Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено понад одну тисячу одиниць техніки та півтори тисячі рятувальників.

Продовжуються роботи з відновлення електропостачання 63 населених пунктів - повідомляють у ДСНС.

Обмеження руху

Копирайт изображения ДСНС Image caption Для роботи очисної техніки ДСНС частково обмежила рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг

Для роботи очисної техніки ДСНС частково обмежила рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Одеській та Черкаській областях.

В Одеській області тимчасово обмежено рух автобусів на дорогах загального користування.

Пункти обігріву

Копирайт изображения ДСНС Image caption ДСНС розгорнула пункти обігріву

У зв'язку з введенням тимчасових обмежень на автомобільних дорогах місцеві органи влади та ДСНС розгорнули 3 тис. 618 пунктів обігріву.

На в'їздах до м. Києва в місцях відстою великогабаритного автотранспорту на час обмеження ДСНС розгорнуло мобільні пункти обігріву у таких місцях: