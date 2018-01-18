Поліція попереджає про 40-ка сантиметровий шар снігу на дорогах
МВС України застерігає водіїв бути обереженими на дорогах, де очікуються ожеледиці та утворення снігового покрову до 40 сантиметрів.
Також у відомстві повідомляють про ліквідацію затору на трасі Київ-Одеса, де зранку накопичилося близько 400 автомобілів.
Про це йдеться у повідомленні з мережі Facebook.
У Національній поліції уточнюють, що скупчення автомобілів все ще можна спостерігати у Вінницькій та Черкаській областях.
А в Києві скасували обмеження на в'їзд для великогабаритного транспорту.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили що станом на 12-ту четверга спостерігається невеликий сніг у Вінницькій, Київській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях та м. Києві, помірний сніг з дощем у Кіровоградській та Одеській областях, невеликий дощ у Миколаївській області. На решті території без опадів.
Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено понад одну тисячу одиниць техніки та півтори тисячі рятувальників.
Продовжуються роботи з відновлення електропостачання 63 населених пунктів - повідомляють у ДСНС.
Обмеження руху
Для роботи очисної техніки ДСНС частково обмежила рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Одеській та Черкаській областях.
В Одеській області тимчасово обмежено рух автобусів на дорогах загального користування.
Пункти обігріву
У зв'язку з введенням тимчасових обмежень на автомобільних дорогах місцеві органи влади та ДСНС розгорнули 3 тис. 618 пунктів обігріву.
На в'їздах до м. Києва в місцях відстою великогабаритного автотранспорту на час обмеження ДСНС розгорнуло мобільні пункти обігріву у таких місцях:
- траса Київ - Харків біля знаку Київ
- вул. Богатирська біля КПП
- траса Київ - Бровари біля КПП
- траса Київ - Одеса
- траса Київ - Чоп біля КПП поворот до Пущі Водиці
- траса Київ - Обухів