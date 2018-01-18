"СМС-бомба" - новий баг в телефонах Apple?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Apple поки що не коментує помилку

IT-фахівці виявили нову "смс-бомбу", яка впливає на Apple iPhone та Mac.

Абрахам Масрі, розробник програмного забезпечення, написав у мережі Twitter про помилку, яка призводить до збою в iPhone, а в деяких випадках навіть викликає його перезавантаження.

Просте повідомлення, яке містить лінк на сайт про програмування GitHub, може призвести до активації помилки, навіть, якщо одержувач не натиснув на саме посилання.

Пан Масрі розповів, що він "завжди повідомляє про помилки", перш ніж заявляти про це публічно. Утім, в компанії Apple ще не прокоментували цю проблему.

На пристрої Mac, як повідомляється, помилка спричиняє аварійне завершення роботи браузера Safari та спричиняє уповільнення.

Не панікуйте

Але користувачам не варто надто турбуватися.

Експерт з питань безпеки Грем Клулі у своєму блозі пише, що помилка не містить чогось надзвичайного, а просто дуже дратує.

На комп'ютері з ОС Mac помилка спричиняє збій веб-браузера Safari та спричиняє інші уповільнення.

"Це неприємно, але, на щастя, значно менш шкідливо ніж те, що може призвести до викрадення даних з вашого комп'ютера або відкриття доступу хакерам до ваших файлів".

Після того як посилання потрапило до соцмереж, пан Масрі вилучив код із GitHub. Так він дезактивував можливу "атаку", щоб хтось інший не міг опублікувати такий код в іншому місці.

"Я не збираюся його повторно завантажувати", - сказав він.

"Я висловив свою думку. Apple потрібно серйозніше сприймати такі помилки".

Помилки в програмному забезпеченні компанії Apple час від часу з'являються.

У листопаді компанія вибачилася перед своїми клієнтами за недолік, коли в останню версію операційної системи Mac можна було зайти без пароля.

Менш серйозною, але дуже дратівливою була помилка, яка автоматично виправляла літеру "I" у дивний символ.