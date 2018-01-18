Чи треба перевіряти всіх жінок на "ген Джолі"?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джолі видалила собі груди, яєчники та маткові труби через високий ризик виникнення раку

Перевірка всіх жінок на наявність "гену Анджеліни Джолі" може запобігти раку та вберегти більше життів, кажуть лікарі.

Жінкам, як правило, пропонують пройти тестування на наявність відповідного гену, якщо в когось в сім'ї був рак.

Команда Лондонського університету королеви Марії вважає, якщо таке тестування пройде кожен, це матиме значно більший ефект.

Коли жінки пройдуть діагностику, то за їх здоров'ям можна буде більш ретельно доглядати. А деякі, як Анджеліна Джолі, зможуть зробити превентивну операцію.

Результати дослідження

Дослідження, опубліковане в журналі Національного інституту раку, оцінює вплив такої масової перевірки на 27 млн жінок старше 30 років у Великій Британії.

Згідно з результатами, це може попередити рак молочної залози в 64,5 тис. випадків, рак яєчників - в 17,5 тис. та збереже понад 12,3 тис. життів.

Дослідження показує, що масове обстеження було би більш економічно вигідним з точки зору медичного обслуговування.

Лікар-консультант з гінекологічної онкології та один з дослідників цього питання Ранжіт Манчанда повідомив ВВС: "Це зможе запобігти ще більшій кількості ракових захворювань та збереже ще більше життів".

"Але це лише перший крок в цьому процесі. Ми не можемо таке запропонувати негайно всьому населенню. Адже ще треба зрозуміти, як це можна реалізувати", - каже лікар.

Основне питання в тому, як провести обстеження великої кількості людей та запропонувати генетичну консультацію жінкам, які мають такі захворювання.

Ген BRCA

Мутації в генах BRCA1 та BRCA2 можуть суттєво підвищити ризик виникнення раку.

В середньому, жінки мають 2% ризику ймовірності раку яєчників. Однак при мутаціях BRCA цей показник зростає до 10-60%.

Ризик захворювання на рак молочної залози в жінок - на рівні 12,5%. А з BRCA цифра зростає до 45-90%.

Головний виконавчий директор благодійної організації The Eve Appeal Афіна Лемнісос каже: "Таке дослідження може вплинути на майбутнє системи охорони здоров'я щодо цих ракових захворювань, це дасть надію та стане кроком до попередження".

Виконавчий директор благодійної організації Breast Cancer Care Саміа аль Кваді вважає, що результати цікаві, але досі лишається багато запитань.

Вона каже: "Провести тестування на дефектний ген не є прогулянкою по парку - має бути серйозна підготовка до можливого отримання таких результатів, які змінять життя всієї родини".

"Підтримка людей, які проходять обстеження, саме це має бути в центрі будь-яких планів щодо перевірки населення", - каже жінка.

Крок Джолі

Голлівудська актриса у 2015 році заявила, що видалила собі груди, яєчники та маткові труби через високий ризик виникнення раку.

Жінка вирішила зробити операцію після генетичного тесту, який показав високий ризик розвитку раку яєчників.

"Мої лікарі визначили, що мені потрібна превентивна операція за десять років до найпершого випадку раку по моїй жіночій лінії", - написала пані Джолі у колонці New York Times.

"Рак яєчників у моєї матері діагностували, коли їй було 49. Мені 39.", - додала вона.

Акторка відзначила, що неможливо усунути всі ризики і ймовірність розвитку раку в неї залишається.

"Я шукатиму природні способи зміцнити свою імунну систему. Я відчуваю себе жіночною і впевненою у виборах, які я роблю для себе і своєї родини", - написала вона.

"Я знаю, що моїм дітям не доведеться говорити: "Мама померла від раку яєчників", - додала акторка.

Лікарі виявили в Анджеліни Джолі ген BRCA1, який різко збільшує ризик розвитку раку молочної залози і раку яєчників.

За оцінками медиків, у пані Джолі було 87% ризику розвитку раку молочної залози та 50% - розвитку раку яєчників, якщо не буде зроблено операції.

Чоловіки та жінки, які успадковують BRCA1, незалежно від того, чи є в них рак, мають 50:50 шансів передати ген своїм дітям.