В Україні погано карають за злочини, пов'язані зі збройним конфліктом - HRW

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Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) вважає, що в 2017 році українська влада не виконала важливих обіцянок щодо забезпечення прав людини.

У своїй всесвітній доповіді вони акцентують увагу на тому, що українська влада "вдається до певних украй недемократичних дій та пропонує нові законопроекти, які підважують основні свободи українців".

Свобода слова

Згідно з текстом, уряд робить кроки в напрямку обмеження свободи висловлювань, діяльності ЗМІ й об'єднань, пояснюючи це необхідністю протистояти Росії та антиукраїнській пропаганді.

"У березні владою було схвалено законопроект про запровадження кримінальної відповідальності щодо антикорупційних активістів, які не оприлюднили інформацію про свої статки", - наводить приклад організація.

Доповідь згадує і рішення заборонити російські соцмережі та інші веб-сайти, які щодня використовували мільйони українців.

Крім того, українська влада не розслідувала факт оприлюднення сайтом "Миротворець" персональних даних журналістів, які працюють на не контрольованій українською владою території.

В тексті мова йде про видворення та відмови у в'їзді іноземним журналістам.

Особливу увагу Human Rights Watch звертає на відсутність результатів розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Ситуація на Донбасі

Описує організація і ситуацію на сході України, де "мирне населення та цивільна інфраструктура наражались на небезпеку з боку усіх учасників збройного конфлікту".

"Майже нікого не було притягнуто до відповідальності за катування у місцях позбавлення волі, таємні утримання людей під вартою та інші пов'язані зі збройним конфліктом порушення", - вказує текст.

Також там згадали про СБУ, яка "попри численні документально підтверджені свідчення колишніх затриманих, відкидає свою причетність до таємних утримань людей під вартою і насильницьких зникнень".

"У серпні співробітники СБУ незаконно затримали та піддали тортурам жінку, яку згодом, оголосили російською агенткою і висунули щодо неї звинувачення у державній зраді", - повідомляє HRW.

Заяви цієї жінки про застосування щодо неї тортур, згідно з інформацією, влада не розслідувала.

Йде мова і про відсутність належної санітарної та іншої інфраструктури в пунктах перетину на лінії розмежування, про міни та обстріли.

Також організація вказує на проблему, коли люди довго чекають перетину в екстремальних температурах.

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При цьому звіт містить і згадку про позитивні кроки української влади для полегшення перетину лінії розмежування.

У тексті мова йде повне нехтування засадами верховенства права в самопроголошених ДНР і ЛНР.

Згідно з інформацією, там свавільно затримують та викрадають людей, тижнями утримують їх без контактів з адвокатами, сім'ями та зовнішнім світом.

"Загальна відсутність верховенства права в районах, які контролюють сепаратисти, призводить до зловживань щодо затриманих", - каже HRW.

За даними СММ ОБСЄ, станом на середину листопада 425 цивільних поранили чи вбили в 2017 році, що перевищує показник попереднього року.

Розслідування злочинів

Йде мова і про правосуддя щодо злочинів під час акцій протесту в 2014 році, які призвели до зміни влади в Україні.

"Через чотири роки після Майдану влада демонструє небажання забезпечити ефективне судове переслідування тих, хто причетний до загибелі понад ста осіб і до багатьох інших злочинів", - кажуть в організації.

Також HRW критикує розслідування справи, що стосується подій в Одесі 2 травня 2014 року.

Крим

Оцінює звіт і ситуацію з правами людини в Криму.

"Російська влада цілком придушила відкриту критику дій Росії в Криму, запроваджуючи зокрема кримінальне переслідування", - говорить текст.

Через свою проукраїнську позицію об'єктом репресій з боку російської влади стали кримські татари. Їх піддають кримінальному переслідуванню за безпідставно звинувачують у сепаратизмі та тероризмі.

Що радять?

У зв'язку з цим, Human Rights Watch вважає, що основними завданнями українського уряду та його міжнародних партнерів має стати притягнення до відповідальності причетних до тортур та насильницьких зникнень.

Також влада має ефективно розслідувати напади на журналістів, представників антикорупційних та правозахисних організацій.

Всесвітня доповідь має 643 сторінки та розглядає практику застосування прав людини у понад 90 країнах світу.