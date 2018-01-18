Прийомна дочка звинуватила Вуді Аллена в сексуальному насильстві

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ферроу стверджує, що Вуді Аллен завдав їй глибокої психологічної травми

Прийомна дочка Вуді Аллена актриса Ділан Ферроу розповіла, що шкодує, що режисера не притягли до відповідальності після того, як вона заявила про сексуальне насильство з його боку.

"Він бреше, і бреше вже дуже давно", - сказала Ферроу в інтерв'ю американському телеканалу CBS. Це було перше інтерв'ю Ферроу, повністю присвячене її звинуваченнями на адресу Аллена.

"Я хочу показати обличчя і розповісти свою історію. Я хочу висловитися", - заявила вона.

Вона повторила звинувачення на адресу режисера, розповівши про випадок, який стався, як вона стверджує, 4 серпня 1992 року.

"Мій батько [Аллен] відвів мене на маленьке горище в заміському будинку моєї матері в Коннектикуті", - сказала вона.

"Він сказав, щоб я лягла на живіт і пограла з іграшковою залізницею брата. Я почала грати, а він сів позаду мене. Потім я піддалася сексуальному насильству", - розповіла прийомна дочка режисера.

Сам режисер завжди заперечував цю історію. Він запевняв, що її сфабрикувала його колишня дружина, матір актриси Міа Ферроу.

"Попри те, що сім'я Ферроу цинічно користується можливістю, наданою їм рухом "Час вийшов", щоб знову повторити ці безглузді звинувачення, вони не стають від цього більш правдивими," - йдеться у заяві Аллена, оприлюдненій після інтерв'ю.

У цій заяві Аллен також стверджує, що звинувачення розслідували соціальні служби ще 25 років тому, коли Ферроу вперше їх висунула.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ділан Ферроу (ліворуч) каже, що її мати Міа, колишня дружина Аллена, закликала її "розповісти правду" про домагання

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Заява Вуді Аллена у зв'язку з інтерв'ю Ділан Ферроу:

Коли ці звинувачення вперше пролунали 25 років тому, їх почали розслідувати співробітники служби охорони дітей штату Нью-Йорк і експерти з сексуального насильства над дітьми лікарні Єль-Нью-Гейвен.

Обидві організації після багатомісячних розслідувань незалежно одна від одної дійшли висновку, що жодних домагань не було.

Натомість вони зробили висновок, що швидше за все цю історію беззахисній дитині підкинула мати, розлючена складним розлученням.

Старший брат Ділан Мозес говорив, що бачив, як їхня мати займається саме цим - вона постійно налаштовувала Ділан, аби вселити їй думку про те, що її батько - небезпечний сексуальний хижак. Це, здається, спрацювало, і на жаль, я впевнений, що Ділан сама вірить в те, що говорить.

Хоча сім'я Ферроу цинічно користується можливістю, наданою їм рухом "Час вийшов", аби знову повторити ці безглузді звинувачення, вони не стають від цього правдивішими. Я ніколи не спокушав свою дочку - як встановили всі розслідування чверть століття тому.

Аллен і домагання

Ферроу давно звинувачує Аллена в домаганнях, але його ніколи не притягали до відповідальності у зв'язку з цим. В інтерв'ю вона розповіла, що хотіла б, аби Аллену пред'явили звинувачення ще тоді, 1992 року.

"Я шкодую, що їх не пред'явили, навіть якщо зараз вже нічого не змінити. Вже тоді я була сильно травмована", - сказала 32-річна актриса.

Після того як Ділан Ферроу знову заговорила про імовірний факт насильства, Аллена почали критикувати - кілька акторів заявили, що шкодують про рішення працювати з ним.

Зірка фільмів "Інтерстеллар" і "Назви мене своїм ім'ям" Тімоті Шалемей заявив, що передасть весь свій гонорар за роботу над наступним фільмом Аллена на благодійність.

Актор написав, що хотів "бути гідним стояти пліч-о-пліч з хоробрими артистами, які борються за те, щоб з усіма людьми поводилися з гідністю і повагою".

Ще в жовтні минулого року так само вчинив ще один задіяний у фільмі актор Гріффін Ньюман, який написав у Twitter, що "глибоко шкодує" про роботу з Алленом і не працюватиме з ним в майбутньому, а свій гонорар за участь в зйомках пожертвує найбільшому в США фонду допомоги жертвам сексуального насильства RAINN.