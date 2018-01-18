Справа про катування дітей: "вони були прикуті місяцями"

  • 18 січня 2018
Riverside County District Attorney Mike Hestrin announces charges against David Turpin, 56, and Louise Turpin, 49, in Riverside, California U.S. January 18, 2018. Копирайт изображения Reuters
Image caption Окружний прокурор Майк Гестрін заявив, що подружжя тримало своїх дітей прикутими до ліжка на знак покарання

Каліфорнійські прокурори розповіли подробиці справи проти подружжя, яке звинувачують у жахливому знущанні зі своїх 13 дітей, яких вони тримали у кайданах у своєму будинку.

56-річного Девіда Турпіна та 49-річну Луїзу Турпін звинувачують у катуванні, насильстві та протиправному позбавленні волі, повідомив журналістам прокурор округу Ріверсайд Майк Гестрін.

Вони повинні з'явитися в суді для пред'явлення офіційних звинувачень.

За словами прокурора, усі 13 дітей подружжя страждають через недоїдання.

Він також розповів, що дівчинка-підліток, яка на початку тижня втекла з будинку і підняла тривогу, планувала втечу разом зі своїми братами й сестрами протягом двох років.

Вона втекла через вікно разом з іншою дитиною, яка потім злякалася і повернулася до будинку, додав прокурор.

Усі діти подружжя, віком від двох до 29 років, отримували освіту вдома, і з моменту звільнення перебувають в лікарні.

Прокурор Гестрін заявив, що подружжя карало своїх дітей, прив'язуючи їх: спочатку для цього використовували мотузки, а потім їх почали приковувати до ліжок замками.

Він також розповів, що такі покарання тривали тижнями, а іноді й місяцями.

Якщо подружжя визнають винними за всіма обвинуваченнями, їх можуть засудити до довічного ув'язнення, додав пан Гестрін.

Як раніше повідомила поліція, 13-х людей виявили у виснаженому стані у брудному, смердючому будинку. Офіцери спочатку подумали, що всі діти були неповнолітніми, але пізніше зрозуміли, що деякі - вже дорослі, але слабкі й виснажені через недоїдання.

Коли прибули офіцери, троє з дітей були прикуті до своїх ліжок.

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