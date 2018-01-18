Папа Римський одружив пару на борту літака

Копирайт изображения Reuters Image caption Пара попросила благословити їх, але в понтифіка виникла інша ідея

Папа Франциск увійшов в історію, провівши першу весільну церемонію для стюарда та стюардеси на борту літака, який здійснював рейс між містами Чилі.

39-річна Паула Подест Руїс і 41-річний Карлос К'юффарді Елорріга раніше офіційно одружилися і попросили Папу лише благословити їхній шлюб.

"Ви хочете, щоб я вас одружив?" - запитав понтифік.

Пара розповіла, що вони не змогли провести церемонію у своїй церкві в столиці Чилі Сантьяго, оскільки її пошкодив землетрус 2010 року.

Папа Франциск запропонував провести коротку церемонію під час рейсу. Він летів з Сантьяго до міста Ікіке, що на півночі Чилі.

Копирайт изображения EPA Image caption Паула Подест Руїс і Карлос К'юффарді Елоррігана одружилися в повітрі

То ж він провів католицьку весільну церемонію для пари, взявши за свідка боса авіакомпанії.

Кардинал, який подорожував разом з папою, від руки склав документ про релігійний шлюб, який підписав Папа, наречена, наречений та свідок.

Кореспондент CBS News, Стів Дорсі, твітнув фотографію документа.

Церемонія відбулася на борту найбільшої авіакомпанії Латинської Америки Latam. Ця подорож стала частиною туру понтифіка по Чилі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Франциск прибув у папамобілі на пляж Лобітос, недалеко від міста Ікіке

У середу Папа Франциск відвідав місто Темуко в південному регіоні Чилі Арауканія. Там він закликав до єдності в одному з найтриваліших конфліктів у країні.

Під час промови понтифік сказав, що "руйнівне насильство" між корінними населенням мапуче та державою - це не метод.

Конфлікт в регіоні не згасає вже протягом багатьох століть. Він спалахнув через такі питання, як володіння землею, правове визнання мови мапуче та культури.

Папа Франциск також використав свою поїздку, щоб зустрітися з жертвами сексуального насильства священиків у Чилі.

Він завершив свій візит до країни в четвер масовим святкуванням просто неба в Ікіке, перш ніж поїхати до Перу. Це буде фінальна частина поїздки.