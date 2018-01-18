Загиблі люди й перекинуті вантажівки: по півночі Європи вдарив ураган

Копирайт изображения EPA/GINOPRESS B.V. Image caption Наслідки урагану в Нідерландах

Чотири людини стали жертвами урагану, який вдарив по країнах Північної Європи. Люди загинули через падіння дерев та будівельних конструкцій.

Три людини зигинули в Нідерландах, ще одна - на північному заході Німеччини.

Пориви вітру до 140 кілометрів на годину призвели до транспортного хаосу.

Усі потяги далекого сполучення та регіональні потяги були скасовані на решту четверга. Вильоти з амстердамського аеропорту Схіпхол, одного з найбільш завантажених у Європі, були призупинені на короткий час.

Голландські користувачі Twitter опублікували фотографії перекинутих вантажівок та вирваних з корінням дерев.

Голландці використовували гештег #coderood й публікували фотографії шкоди, завданої ураганом.

Національний сайт транспортної мережі VID повідомив про 17 вантажівок, які перекинув сильний вітер.

"Голландські залізниці" і оператор залізничного транспорту ProRail повідомили, що вітер пошкодив лінії електропередач, також постраждали деякі залізничні колії.

Хаос в Німеччині

Сильний вітер також виривав з корнями дерева та завдав шкоди в західних регіонах Німеччини, де ураган назвали "Фридеріке".

Національний оператор залізничних перевезень Deutsche Bahn вже призупинив рух транспорту у землі Північний Рейн-Вестфалія, сусідній землі Рейнланд-Пфальц та Нижній Саксонії.

У Німеччині також скасували авіа десятки рейсів. В аеропорту Кельн / Бонн кожен четвертий рейс скасовується.