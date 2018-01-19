Світоліна обіграла Костюк на Australian Open

Копирайт изображения Cameron Spencer/Getty Images Image caption Марта Костюк вітає Еліну Світоліну з перемогоюу у третьому матчі на Australian Open, 19 січня 2018 року, Австралія.

Еліна Світоліна перемогла співвітчизницю Марту Костюк на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Поєдинок закінчився з рахунком 6:2, 6:2.

Відтак пані Світоліна вперше в кар'єрі пройшла до четвертого кола Australian Open. Натепер спортсменка посідає 4 місце у світовому рейтингу тенісистів і разом із румункою Сімоною Халеп є фаворитами нинішнього змагання.

Копирайт изображения Fiona Hamilton/ Getty Images Image caption Еліна Світоліна з України тримає в руках пітона під час третього дня відкриття Australian Open, 17 січня 2018 року в Мельбурні, Австралія.

"Для мене це дуже по особливому. Я дуже люблю приїжджати на Australian Open, але ніколи не проходила далі третього кола. Це було трохи сумно грати проти української дівчини. Завжди важко грати з земляками, але я дуже щаслива, що все ще лишаюся в турнірі" - цитують пані Світлоліну на офіційній сторінці змагань.

Для 15-річної Марти Костюк, незважаючи на поразку, потрапляння до 3 кола Australian Open стало значним досягненням.

"Перша ракетка України Світоліна обіграла свою співвітчизницю, яка одного дня може забрати в неї лідерство, але цей день поки не настав" - йдеться у статті на офіційній сторінці турніру.

BBC Україна вже розповідала про історію злету "української сенсації".

Копирайт изображения Vince Caligiuri/Getty Images Image caption Марта Костюк відвідує пляж Альберт Парка під час 4-го дня відкриття Australian Open, 18 січня 2018 року в Мельбурні, Австралія.

До турніру такого рівня вона потрапила вперше, через кваліфікацію. Хоча у 2017 році Марта виграла юніорський Australian Open.

У матчі першого кола українка виграла у китаянки Шуай Пен з рахунком 6:2, 6:2, а у другому - була сильнішою за австралійку Олівію Роговську (6:3, 7:5).

Поки що пані Костюк займає 521-ше місце у міжнародному рейтингу тенісистів.

Жіночий фінал на Australian Open відбудеться 27 січня.

Призовий фонд змагань складає 55 млн австралійський доларів (це більш як 40 млн доларів США).