Світоліна обіграла Костюк на Australian Open
Еліна Світоліна перемогла співвітчизницю Марту Костюк на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Поєдинок закінчився з рахунком 6:2, 6:2.
Відтак пані Світоліна вперше в кар'єрі пройшла до четвертого кола Australian Open. Натепер спортсменка посідає 4 місце у світовому рейтингу тенісистів і разом із румункою Сімоною Халеп є фаворитами нинішнього змагання.
"Для мене це дуже по особливому. Я дуже люблю приїжджати на Australian Open, але ніколи не проходила далі третього кола. Це було трохи сумно грати проти української дівчини. Завжди важко грати з земляками, але я дуже щаслива, що все ще лишаюся в турнірі" - цитують пані Світлоліну на офіційній сторінці змагань.
Для 15-річної Марти Костюк, незважаючи на поразку, потрапляння до 3 кола Australian Open стало значним досягненням.
"Перша ракетка України Світоліна обіграла свою співвітчизницю, яка одного дня може забрати в неї лідерство, але цей день поки не настав" - йдеться у статті на офіційній сторінці турніру.
BBC Україна вже розповідала про історію злету "української сенсації".
До турніру такого рівня вона потрапила вперше, через кваліфікацію. Хоча у 2017 році Марта виграла юніорський Australian Open.
У матчі першого кола українка виграла у китаянки Шуай Пен з рахунком 6:2, 6:2, а у другому - була сильнішою за австралійку Олівію Роговську (6:3, 7:5).
Поки що пані Костюк займає 521-ше місце у міжнародному рейтингу тенісистів.
Жіночий фінал на Australian Open відбудеться 27 січня.
Призовий фонд змагань складає 55 млн австралійський доларів (це більш як 40 млн доларів США).