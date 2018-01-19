Російський школяр із сокирою напав на однокласників

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Дев'ятикласник із сокирою напав на учнів сьомого класу та підпалив школу в столиці Бурятії Улан-Уде. Надзвичайна ситуація сталася зранку п'ятниці. Про це повідомляє регіональне управління Слідчого комітету Росії.

У ЗМІ раніше з'явилася інформація, що загалом нападників було троє.

Спочатку вони кинули пляшки із запалювальною сумішшю в кабінет з учнями сьомого класу та вчителькою.

Коли ті почали вибігати, то зловмисники в масках почали їх бити. В тому числі і сокирою.

Під час затримання один з нападників поранив сам себе. Підозрюють, що він хотів вчинити суїцид.

Натепер юнака затримали і під конвоєм доставили у лікарню. Його звинувачують в замаху на двох і більше осіб.

Інші учасники нападу втекли.

Хоча посадовці стверджують, що порушник був один.

"Інформація про інших можливих співучасників поки не підтверджується", - повідомив заступник керівника уряду Бурятії з безпеки Петро Мордовський.

Діти, які були в школі, отримали значні поранення. Одній дівчинці ампутували палець. Ще в однієї дитини травма голови, пошкоджені спина та кінцівки.

Всього постраждалих семеро, разом із 44-річною вчителькою.

Агенція Інтерфакс з посиланням на власне джерело повідомила, що причиною нападу став конфлікт дев'ятикласника із ровесниками з паралельного класу.

А одна із місцевих мешканок повідомила, що нападник попередив одну зі школярок через соцмережі.

"Він написав одній дівчинці в Viber, щоб та не йшла до школи, бо там буде м'ясо" - цитує жінку Інтерфакс.