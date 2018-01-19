Вчені розробляють універсальний тест на рак

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вчені кажуть. що це величезне досягнення в медицині

Вчені наблизились до одного з найбільших досягнень в медицині - універсального тесту крові на рак.

Команда Університету Джонса Гопкінса (США) випробувала метод, який виявляє вісім форм захворювання.

Він передбачає щорічне обстеження з виявлення раку на ранніх стадіях. Британські експерти кажуть, що це надзвичайне досягнення.

Пухлини залишають крихітні сліди під час мутації ДНК та білки, які є в крові.

Випробовування провели на 1005 пацієнтах з раком яєчників, печінки, шлунку, підшлункової залози, стравоходу, кишківника, легень, який ще не поширився на інші тканини.

В 70% виявили рак.

Лікар медичної школи Університету Джонса Гопкінса Крістіан Томасетті розказав ВВС: "Раннє виявлення захворювання є критичним, і результати дуже цікаві".

"Я думаю, це може мати величезний вплив на смертність від раку", - каже лікар.

Чим раніше виявлять рак в людини, тим більші шанси її вилікувати.

П'ять з восьми видів раку не мають методів діагностування на ранніх стадіях.

Наприклад, рак підшлункової залози має лише кілька симптомів. Його виявляють настільки пізно, що чотири з п'яти пацієнтів помирають того ж року, коли в них діагностували це захворювання.

Пан Томасетті вважає, що виявити пухлину на стадії, коли її ще можна видалити, стало б величезним досягненням для збереження життя.

Цей тест поки випробовують на людях, в яких не діагностували рак.

Надія полягає в тому, що він може доповнювати інші інструменти обстеження, такі як маммографія та колоноскопія.

Лікар Томасетті розказав BBC: "Ми передбачаємо аналіз крові, який зможемо проводити раз на рік".

Копирайт изображения Фото видання Science Image caption Новий тест може виявити рак молочної залози

Видання Science пише, що такий тест є важливим відкриттям, оскільки він шукає мутовану ДНК та білки.

Аналіз збільшення кількості мутацій та білків дозволить виявити більш широке коло ракових захворювань.

Керівник команди центру еволюції та раку британського Інституту онкологічних досліджень, лікар Герт Аттард повідомив ВВС: "Це має величезний потенціал".

"Я надзвичайно схвильований. Це святий Грааль - це аналіз крові для діагностики раку без будь-яких інших процедур, таких як сканування чи колоноскопія", - каже він.

За його словами, вчені наблизились впритул до використання тесту крові на рак.

Але лікар застерігає, що досі існує невизначеність з приводу того, що робити після діагностування раку.

Адже в деяких випадках лікування може бути важчим, ніж жити з раком, який не є відразу небезпечним для життя.