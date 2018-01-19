Від кору померла ще одна дитина
В Україні від кору померла ще одна дитина. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час виступу в парламенті.
"Вчора стало відомо про ще одну смерть від кору. Це дитина, яка не була вакцинована. Це восьмий випадок смерті з моменту початку спалаху", - сказала пані Супрун.
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За її словами, в 2017 році в Україні зафіксували 4782 випадки кору. За два тижні 2018 року захворіло вже 1285 дорослих та дітей
Супрун додала, що це "трагедія нашого суспільства, в якому люди помирають від хвороб, що попереджуються щепленнями".
В.о. міністра також розказала про ситуацію з вакциною в Україні.
"Станом на початок року в закладах охорони здоров'я в наявності 516 тис. доз вакцин. У квітні очікується поставка ще мільйона доз, а у жовтні - ще мільйона доз", - каже Супрун.
Вона наголосила, що згідно з науковими даними, в разі охоплення вакцинацією не менше 95% дорослих та дітей, за місяць-півтора спалахи кору можуть припинитися.
Керівниця МОЗ закликала депутатів посилити відповідальність за відмову від вакцинації.
"Для наступних кроків нам буде потрібна ваша допомога. Перше - внести зміни до законів України, які регламентують питання вакцинації, та посилити відповідальність за відмову від вакцинації, як це зроблено в усьому цивілізованому світі", - сказала урядовець.
Крім того, вона закликала ухвалити нову національну програму імунізації, підготовлену МОЗ.