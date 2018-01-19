Копирайт изображения УНІАН Image caption Вже восьмеро людей померли від кору

В Україні від кору померла ще одна дитина. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час виступу в парламенті.

"Вчора стало відомо про ще одну смерть від кору. Це дитина, яка не була вакцинована. Це восьмий випадок смерті з моменту початку спалаху", - сказала пані Супрун.

За її словами, в 2017 році в Україні зафіксували 4782 випадки кору. За два тижні 2018 року захворіло вже 1285 дорослих та дітей

Супрун додала, що це "трагедія нашого суспільства, в якому люди помирають від хвороб, що попереджуються щепленнями".

В.о. міністра також розказала про ситуацію з вакциною в Україні.

"Станом на початок року в закладах охорони здоров'я в наявності 516 тис. доз вакцин. У квітні очікується поставка ще мільйона доз, а у жовтні - ще мільйона доз", - каже Супрун.

Копирайт изображения УНІАН Image caption МОЗ пропонує посилити відповідальність за відмову від щеплення

Вона наголосила, що згідно з науковими даними, в разі охоплення вакцинацією не менше 95% дорослих та дітей, за місяць-півтора спалахи кору можуть припинитися.

Керівниця МОЗ закликала депутатів посилити відповідальність за відмову від вакцинації.

"Для наступних кроків нам буде потрібна ваша допомога. Перше - внести зміни до законів України, які регламентують питання вакцинації, та посилити відповідальність за відмову від вакцинації, як це зроблено в усьому цивілізованому світі", - сказала урядовець.

Крім того, вона закликала ухвалити нову національну програму імунізації, підготовлену МОЗ.