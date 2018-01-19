Черкаси без води. В місті надзвичайна ситуація

Копирайт изображения Ralph Orlowski/Getty Images Image caption Ціле місто лишилось без води

У Черкасах вже другий день немає води.

Місцеві інформаційні ресурси повідомляють, що негода пошкодила електромережі. В результаті без живлення лишилась Дніпровська водоочисна станція, яка дає воду місту.

"У Черкасах нині створюється критична ситуація з ліквідацією наслідків негоди", - цитує слова черкаського міського голови Анатолія Бондаренка сайт мерії.

За його словами, спочатку сталася одна аварія на лініях електропередач, а зранку виникла друга. Це стало причиною того, що в місті немає води.

"Дістатись до місця пошкодження заважають повалені дерева", - каже мер і додає, що рятувальники та інші структури намагаються вирішити ситуацію.

В прес-службі міської мерії ВВС Україна повідомили, що влада прийняла рішення про надзвичайну ситуацію.

Мешканці Черкас підтвердили ВВС Україна, що води немає вже два дні.

"По всьому місту вже другий день води немає. Вночі на трохи увімкнули, але вона знову зникла", - розказує одна з мешканок міста.

За її словами, школи та дитячі садочки не працюють.

Міський сайт "Про все" цитує директора "Черкасиводоканалу" Сергія Овчаренка. Він каже, що на цю хвилину інформація невтішна.

"Зараз працює насосна станція третього підйому, працює один насосний агрегат. Рівень в резервуарах катастрофічно падає, тож води лишилось десь на півтори-дві години роботи, при тому, що води в місті практично немає", - каже пан Овчаренко.

Він запевняє, якщо енергетики відремонтують лінію упродовж 2-3 годин, тоді подачу відразу відновлять.

Але якщо цей процес забере більше часу, то є загроза, що повітря потрапить у трубопроводи. Тоді час подачі води на місто збільшиться на 10-12 годин.

Влада міста вирішила підвозити воду до житлових будинків та лікарень.

Інший місцевий ресурс "Черкащина live" повідомляє, що одна з міських лікарень залишилася без електропостачання, води та опалення. Пацієнтів евакуюють.