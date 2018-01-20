Перший рік Трампа був успішним для України - експерти

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У суботу минає рівно рік від дня інавгурації президента США Дональда Трампа. Що за цей час змінилося у стосунках України та США і чи стали вони кращими?

Українські експерти, з якими послікувалася ВВС Україна, загалом вважають, що перший рік президентства Дональда Трампа був досить успішним для українсько-американських відносин.

Директор європейської програмної ініціативи міжнародного фонду "Відродження" Дмитро Шульга каже: "Рік вийшов неочікувано хорошим в порівнянні з тими прогнозами, які були до цього".

За його словами, багато хто в Україні ще під час американської виборчої кампанії невтішно висловлювався з приводу перспектив двосторонніх відносин у випадку перемоги Трампа.

"Сьогодні можна сказати, що американська політика щодо України та Росії не зазнала кардинальних змін", - каже пан Шульга.

Більше за те, наголошує експерт, США посилили санкції проти Росії і продовжують підтримувати Україну.

"Тому рік загалом був успішним", - констатує він.

Директорка Київського офісу Інституту Кеннана Катерина Смаглій теж вважає цей рік успішним для двосторонніх відносин.

"В цілому рік був успішним. Не виправдались ті страхи нашого політикуму, що Трамп повністю віддасться Росії", - каже вона.

Разом з тим, за словами експерта, співпраця була б ще міцнішою, якби Україна краще виконувала взяті на себе зобов'язання. Особливо що стосується проведення реформ.

І саме від цього, на думку пані Смаглій, буде залежати подальший розвиток відносин.

Копирайт изображения АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНА Image caption Петро Порошенко вийшов до преси після зустрічі з Дональдом Трампом на тлі Білого дому, червень 2017 року

Експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач погоджується, що перший рік президентства Трампа був успішним для України.

"Я думаю, що побоювання щодо президента Трампа і його негативного впливу на українсько-американські відносини були перебільшені й невиправдані", - вважає пан Горбач.

За його словами, цей рік був більш ефективним для двосторонніх відносин, ніж всі роки президентства Барака Обами.

За його словами, посилюється економічна та військово-технічна співпраця між Україною та США, американська сторона посилює політику санкцій проти РФ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вперше президент США Дональд Трамп провів зустріч з Петром Порошенком у Вашингтоні, червень 2017 року

Директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук каже, що головним досягненням за рік Трампа є те, що США і далі лишаються партнером України в контексті стримування російської агресії.

"Попри всі прогнози й персональні переконання Трампа, Білий дім не перетворився не тільки на гравця в команді Кремля, але й на стороннього спостерігача, такого собі рефері, в українсько-російському конфлікті", - вважає експерт.

За її словами, жоден з найбільш драматичних сценаріїв, які вимальовувались на основі заяв Трампа під час виборчої кампанії, не стали реальністю за рік його президентства.

Цьому сприяли кілька факторів, каже пані Гетьманчук.

Серед них - внутрішня кон'юнктура у США у зв'язку з розслідуваннями навколо російського впливу на виборчу кампанію Трампа, а також його схильність приймати рішення, які суперечать рішенням попереднього президента Обами.

За її словами, віднині Україна має виправдати ті інвестиції, які вклали в неї західні партнери.

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В перший рік успішність діалогу із США залежала від того, наскільки вдало Україна могла скористатись внутрішньополітичною кон'юнктурою в США щодо Росії та симпатією до України, як до жертви російської агресії, з боку представників військово-безпекового та дипломатичного блоку адміністрації.

"Але чим далі, тим більше все залежатиме від спроможностей Києва виправдати ефективність всіх вкладених в Україну політичних і фінансових інвестицій Америки", - вважає пані Гетьманчук.