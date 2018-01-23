Давос 2018: промова Трампа та інші цікавинки

Копирайт изображения AFP Image caption У Швейцарії вже готуються до зустрічі президента США

Дональд Трамп стане першим американським президентом, який відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі за майже 20 років.

Це швейцарське містечко, де раз на рік збираються найвпливовіші та найбагатші люди світу, стало синонімом глобальних бізнесових інтересів, які часто критикує Трамп.

Заснований у 1971 році, форум пропагує міжнародну торгівлю, вільний рух робочої сили, багато уваги приділяє проблемам екології.

Водночас пан Трамп використовує антимігрантську риторику, виступає проти багатосторонніх угод про вільну торгівлю, критикує такі організації, як ООН, та відкидає такі договори, як Паризька кліматична угода.

Тож цьогорічна тема форуму - "Спільне майбутнє у роз'єднаному світі", як виглядає, суперечить риториці чинного американського президента.

Дональд Трамп не лише відвідає Давос, але й виступить зі спеціальною промовою в останній день форуму - 26 січня.

Учасники Всесвітнього економічного форуму Давос, 2018 119 країн 3000 учасників 993+150 представники Західної та Східної Європи

841 представники Північної Америки

79% чоловіки

54 і 50 середній вік чоловіків і жінок на форумі AFP

Загалом, чинні американські президенти не часто відвідували Давос. Першим був Білл Клінтон, який взяв участь у форумі у 2000 році. Втім, він став регулярним гостем після того, як залишив посаду.

Рональд Рейган виступав кілька разів, але через відеозв'язок. А от президенти Буші - і батько, і син, а також Барак Обама ніколи не відвідували Давос.

Як зазначає північно-американський редактор ВВС Джон Сопел, Давос - це місце, де все відбувається "настільки не-по-трампівські, наскільки можливо".

Оглядачі припускають, що президент Трамп хоче скористатися нагодою і відповісти на закиди про те, що через його політику США втрачають свої лідерські позиції у світі.

Інші кажуть, що це може бути відповіддю на візит Сі Цзіньпіна, лідера другого провідного гравця у світі - Китаю. Минулого року він привернув до себе багато уваги на форумі.

Хто ще буде у Давосі?

Цього року у Давосі - рекордне представництво лідерів "Великої сімки".

Крім Дональда Трампа там будуть голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, британський прем'єр Тереза Мей, прем'єр Канади Джастін Трюдо.

Приїдуть також Генсек ООН, голова Світової торговельної організації, керівники Організації економічного співробітництва і розвитку, Світового банку і МВФ.

На додачу до політичних лідерів, Давос відвідають 1900 керівників провідних компаній світу та 900 представників неурядових організацій.

Копирайт изображения Alamy Image caption Голова МВФ Крістін Лагард - серед 7 жінок-співголів цьогорічного форуму у Давосі

Співголовуватимуть на форумі семеро жінок, серед яких і директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард.

Утім, загалом на головному бізнесовому форумі світу жінки складають 21% учасників (минулого року ця цифра становила 20%).

Про що говоритимуть?

Цього року на Всесвітньому економічному форумі багато говоритимуть зовсім не про бізнес. Наприклад, про наслідки "Америка - передусім" для решти світу.

Низка заходів присвячена таким темам, як фейкові новини, доба постправди, кіберзагрозам і кібербезпеці, а також сексуальним домаганням.

Копирайт изображения AFP Image caption Серед тем форуму - "Бульбашка" криптоактивів"

Крім того, говоритимуть про цифрову економіку та "бульбашку" криптовалют.

Серед суто економічних тем - дискусія про те, чи не стане 2018 роком чергової економічної кризи, чи можна зупинити ухиляння від сплати податків після "Райських паперів", і як зробити капіталізм кращим.

Український президент Петро Порошенко візьме участь у дискусії "Центральна та Східна Європа: новий порядок денний контитенту" в останній день форуму.