Вчені: підлітковий вік треба збільшити до 24 років

Копирайт изображения Getty Images Image caption Молодь на Заході довше вчиться і пізніше одружується

Постіндустріальні країни потребують нового визначення підліткового віку, кажуть експерти, опитані медичним журналом Lancet. Якщо раніше європейці йшли у доросле життя у 19 років, то сьогодні це відбувається в середньому в 24 роки. Нову норму необхідно відобразити в законах, вважає низка експертів.

Однак, на думку ще одного фахівця, визначення нового віку дорослішання призведе до того, що "молодь стане ще більш інфантильною".

Основні причини підвищення віку дорослішання - соціальні, йдеться в статті. Сьогодні в постіндустріальних країнах молодь довше здобуває освіту, пізніше одружується і народжує дітей.

Однак біологічний розвиток теж сповільнюється, відзначають вчені.

Коли починається пубертатний період

Вважають, що перехідний період починається, коли частина мозку, відома як гіпоталамус, починає виділяти гормон, що приводить в дію гіпофіз і статеві залози, які починають виробляти чоловічі або жіночі статеві гормони.

Історично це, як правило, відбувається, коли людина досягає 14-річного віку, але в деяких країнах із високим рівнем охорони здоров'я активація статевих залоз починається дещо раніше.

В постіндустріальних країнах, наприклад, у Великій Британії, останні 150 років місячні у дівчаток починаються в середньому на 4 роки раніше, йдеться в матеріалі. Середній вік першої менструації сьогодні - 12-13 років.

Коли тіло перестає змінюватися

Ще один аргумент дослідників, які підтримують збільшення підліткового віку, - тіло людини продовжує рости і змінюватися і після 19 років.

А у 20-річних мозок продовжує розвиватися ще протягом кількох років.

Також у багатьох людей до 25 років не з'являються "зуби мудрості", відзначають експерти.

Небажання дорослішати

Молодь на Заході пізніше одружується і народжує дітей.

За даними британського Національного бюро статистики, в Англії та Уельсі середній вік першого шлюбу у 2013 році становив 32,5 років у чоловіків і 30,6 років у жінок. Це майже на вісім років пізніше, ніж у 1973 році.

"Попри те, що у 18 років можна отримати більшість привілеїв, які призначені дорослим, зазвичай, адаптація до життя у дорослому суспільстві відбувається пізніше", - пише в у своїй статті директор центру дитячої здоров'я Королівської дитячої лікарні в Мельбурні професор С'юзан Сойєр.

Більш пізні шлюби, народження дітей і отримання фінансової самостійності призводять до того, що період "напівзалежності" підлітків стає більш довгим, ніж прийнято вважати, пише пані Сойєр.

Соціальні норми

Всі ці зміни, наполягає С'юзан Сойєр, мають позначитися на соціальній політиці західних країн. Наприклад, вона пропонує подовжити соціальну підтримку молоді до 25 років.

"Вікові категорії завжди визначалися досить довільно, - пише пані Сойєр. - Але сьогодні ми дуже вузько розуміємо підлітковий вік".

"Період з 10 до 24 років підходить краще, з огляду на те, як сьогодні розвиваються підлітки", - вважає вона.

З нею не погоджується Джен Маквариш, соціолог із Кентського університету.

"Дорослі діти і молодь формуються перш за все під впливом соціальних стандартів, і значно меншою мірою це визначається біологічними характеристиками", - пише вона.

"Немає нічого критично інфантильного в тому, щоб провести перші роки після 20-ти, отримуючи вищу освіту або експериментуючи з пошуком роботи", - вважає соціолог.

На думку пані Маквариш, запропоновані заходи призведуть до того, що бажання підлітків стати незалежними буде сприйматися як патологічне.

"Суспільство має ставити якомога вищу планку для наступного покоління", - вважає Джен Макваріш.

Однак президент Королівського коледжу здоров'я та педіатрії, професор Рассел Вінер не погоджується з критикою Джен Маквариш і заявляє, що збільшення підліткового віку можна розглядати як "розширення можливостей молоді шляхом визнання їхніх відмінностей".

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