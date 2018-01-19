Ух, холодно! Як пірнають в ополонки на Водохреще - фото

19 січня православні святкують Водохреще, і багато хто не минає нагоди скупатися в ополонці.

Наш фотограф побував у Вишгороді на Київському водосховищі і зазнімкував різноманітні емоції, якими зарядилися люди цього дня.

Хрещення Господнє - велике свято новорічно-різдвяного циклу.

Цього дня просто неба священики освячують воду - на берегах річок, струмків, озер.

Напередодні свята з криги вирубують великий хрест - "йордан". Одна з традицій - облити його червоним буряковим квасом.

Це свято не обходиться без занурення в ополонки.

У ДСНС радять не перебувати в ополонці більше 10 секунд - аби не нашкодити здоров'ю.

Трьох занурень цілком достатньо, зазначають медики.

А от тим, хто має проблеми з серцем, цукровий діабет, запалення чи інші хвороби - радять утриматися від купання.

Після потрібно обов'язково зігрітися - розтерти тіло рушником, швидко перевдягнутися в суху білизну і випити гарячого чаю.

Християни вважають воду, освячену на Водохреще, цілющою.

Окремо працівники медичної служби наголосили, що пірнати в крижану воду в стані алкогольного сп'яніння категорично заборонено. А от про цигарки нічого не згадали.