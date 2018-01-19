Стрілянина в Одесі: троє поліцейських поранені, зловмисник вбитий
Внаслідок перестрілки в центрі Одеси, яка сталася вдень 19 січня, поранені троє поліцейських.
Зловмисника, яким, за даними місцевих ЗМІ, виявився 60-річний чоловік, застрелили на місці.
Інцидент стався в районі вулиць Новосельської і Старопортофранківської неподалік школи №122.
Поранених поліцейських доправили до лікарні.
Один з них у важкому стані, повідомив у Facebook Руслан Форостяк, радник керівника поліції Одещини.
Пан Форостяк повідомив, що дільничий та оперативник Приморського відділу поліції Одеси відпрацьовували певну адресу. Там нібито переховувався чоловік, якого поліція шукала за хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї.
"Правопорушник застосував вогнепальну зброю, поранивши трьох поліцейських, та був застрелений на місці правоохоронцями, яких викликали на підмогу", - сказав пан Форостяк.
Одеське видання Думская поспілкувалось з очевидцями, які розповіли що загинув 60-річний житель будинку №48.
За словами людей, чоловік п'ять років переховувався від правоохоронців.