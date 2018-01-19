Стрілянина в Одесі: троє поліцейських поранені, зловмисник вбитий

Копирайт изображения UNIAN Image caption Внаслідок перестрілки в Одесі загинув чоловік, 19 січня 2018

Внаслідок перестрілки в центрі Одеси, яка сталася вдень 19 січня, поранені троє поліцейських.

Зловмисника, яким, за даними місцевих ЗМІ, виявився 60-річний чоловік, застрелили на місці.

Інцидент стався в районі вулиць Новосельської і Старопортофранківської неподалік школи №122.

Поранених поліцейських доправили до лікарні.

Один з них у важкому стані, повідомив у Facebook Руслан Форостяк, радник керівника поліції Одещини.

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Пан Форостяк повідомив, що дільничий та оперативник Приморського відділу поліції Одеси відпрацьовували певну адресу. Там нібито переховувався чоловік, якого поліція шукала за хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї.

"Правопорушник застосував вогнепальну зброю, поранивши трьох поліцейських, та був застрелений на місці правоохоронцями, яких викликали на підмогу", - сказав пан Форостяк.

Одеське видання Думская поспілкувалось з очевидцями, які розповіли що загинув 60-річний житель будинку №48.

За словами людей, чоловік п'ять років переховувався від правоохоронців.