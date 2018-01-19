Cпівзасновник Uber Тревіс Каланік офіційно стане мільярдером
Співзасновник Uber Тревіс Каланік стане мільярдером, коли продасть частину свого пакета акцій у компанії в рамках угоди з продажу 17,5% Uber групі інвесторів на чолі з японською Softbank.
Після завершення угоди японська компанія стане власником основного пакета акцій Uber.
Консорціум купує частину компанії від акціонерів разом з новими акціями Uber за 9,3 мільярда доларів США.
Пан Каланік, який пішов з посади головного виконавчого директора в червні 2017, продає акції на суму 1,4 мільярда доларів.
Хоча він впродовж довгого часу був мільярдером на папері, та ця угода закріплює його багатство.
Пана Каланіка змусили залишити посаду топ-менеджера після низки скандалів, але в нього залишились міцні зв'язки з Uber.
Він залишається директором компанії та продає лише менше третини своїх акцій. А це означає, що у нього залишається доля, яка наразі коштує близько трьох мільярдів доларів.
Мільярдер, але з обмеженими повноваженнями
Дейв Лі, BBC North America репортер з технологій
Якщо ви вірите в карму, відведіть погляд зараз.
Травіс Каланік - це людина, яка керувала компанією з сексистською корпоративною культурою, брав участь в замовчуванні великого злому, стежив за журналістами і, ймовірно, причетний до викрадення секретної інформації у Google, і це ще не все.
І тепер він офіційно стане мільярдером.
З іншого боку, завершення цієї великої угоди призведуть до скорочення повноважень пана Каланіка. Він продає 29% своїх акцій, і токійська корпорація Softbank, яка, здається, намагається купити долю в усіх перспективних компаній в Кремнієвій долині, отримає два місця в раді директорів Uber.
Готівкова ін'єкція підсилить компанію і допоможе Uber в стратегії охоплення всіх великих і важливих міст світу.