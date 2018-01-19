Cпівзасновник Uber Тревіс Каланік офіційно стане мільярдером

Копирайт изображения Getty Images Image caption Каланік був змушений піти з поста гендиректора Uber після серії скандалів, але залишився в раді директорів

Співзасновник Uber Тревіс Каланік стане мільярдером, коли продасть частину свого пакета акцій у компанії в рамках угоди з продажу 17,5% Uber групі інвесторів на чолі з японською Softbank.

Після завершення угоди японська компанія стане власником основного пакета акцій Uber.

Консорціум купує частину компанії від акціонерів разом з новими акціями Uber за 9,3 мільярда доларів США.

Пан Каланік, який пішов з посади головного виконавчого директора в червні 2017, продає акції на суму 1,4 мільярда доларів.

Хоча він впродовж довгого часу був мільярдером на папері, та ця угода закріплює його багатство.

Пана Каланіка змусили залишити посаду топ-менеджера після низки скандалів, але в нього залишились міцні зв'язки з Uber.

Він залишається директором компанії та продає лише менше третини своїх акцій. А це означає, що у нього залишається доля, яка наразі коштує близько трьох мільярдів доларів.

Копирайт изображения ERIC PIERMONT/AFP/GETTY

Мільярдер, але з обмеженими повноваженнями

Дейв Лі, BBC North America репортер з технологій

Якщо ви вірите в карму, відведіть погляд зараз.

Травіс Каланік - це людина, яка керувала компанією з сексистською корпоративною культурою, брав участь в замовчуванні великого злому, стежив за журналістами і, ймовірно, причетний до викрадення секретної інформації у Google, і це ще не все.

І тепер він офіційно стане мільярдером.

З іншого боку, завершення цієї великої угоди призведуть до скорочення повноважень пана Каланіка. Він продає 29% своїх акцій, і токійська корпорація Softbank, яка, здається, намагається купити долю в усіх перспективних компаній в Кремнієвій долині, отримає два місця в раді директорів Uber.

Готівкова ін'єкція підсилить компанію і допоможе Uber в стратегії охоплення всіх великих і важливих міст світу.