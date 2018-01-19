Меттіс: нацбезпека США більше не зосереджена на тероризмі
Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що національна безпеки Америки зосередиться на конкуренції між великими державами, а не на тероризмі.
Голова Пентагону назвав Китай і Росію "ревізіоністськими державами", заявивши, що обидві прагнуть створити "світ, відповідний до їхніх авторитарних моделей".
Очевидно звертаючись до Росії він попередив, "якщо ви кидаєте нам виклик, це буде ваш найдовший і найгірший день".
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Під час виступу в Вашингтоні, пан Меттіс також звернувся до Конгресу з проханням фінансувати військові сили у належний спосіб та утримуватися від "нечітких та автоматичних скорочень" у федеральному бюджеті США.
Президент США Дональд Трамп прагне збільшити витрати на оборону на 10%, або 54 мільярдів доларів США. Також він сподівається повернути цю суму шляхом великих скорочень в інших сферах, у тому числі іноземної допомоги.
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Зараз у США триває розслідування імовірної змови між виборчою кампанією Дональда Трампа у 2016 році та Росією.