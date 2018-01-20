Українські військові у бою затримали диверсанта сепаратистів

Копирайт изображения ANATOLII STEPANOV/AFP/Getty Images Image caption Військові навчання українських військових поблизу Маріуполя у квітні 2015 року

Військовослужбовці Збройних сил України у п'ятницю затримали на полі бою пораненого диверсанта сепаратистів "ДНР". Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО.

У повідомленні йдеться, що напередодні військові в післяобідній час помітили диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) супротивника у районі Широкиного.

Коли вона наблизилася, бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

Під час відступу, ДРГ залишила на полі бою пораненого. Українські військові його евакуювали та надали медичну допомогу, відзначають у штабі.

Загалом режим тиші на Донбасі за останню добу порушувався сім разів, йдеться у повідомленні.

У прес-центрі АТО повідомляють, що вогонь у відповідь відкривали лише один раз через загрозу життю українських бійців.

Постріли було чути поблизу Луганського, Станиці Луганської, Широкиного та Водяного.

Жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.

Водночас медіа самопроголошених республік повідомляють, що "українські силовики за добу чотири рази порушували режим припинення вогню". Там стверджують, що ЗСУ застосовували міномети та озброєння БМП.

Про затриманого сепаратиста на цих ресурсах інформація відсутня.