Врятований поліцейськими птах їсть перепелів та йде на поправку

Копирайт изображения Ірина Снопко Image caption Птах сидів на дорожній розмітці, посеред проїжджої частини, та не міг злетіти. Його врятували поліцейські

Врятований поліцейськими Борисполя птах з родини яструбових має хороший апетит та добре почувається. Про це BBC Україна розповіли у притулку для птахів "Садиба Нюшаніково", куди пташку передали після огляду у ветеринарній клініці.

Кілька днів тому співробітники патрульної поліції Борисполя піймали на дорозі, як вони повідомили, яструба.

Копирайт изображения Патрульна поліція Борисполя

Хоча пізніше з’ясувалося що це був представник родини яструбових - канюк.

Не виключено, що він замерз. Можливо, пролітав над дорогою і його збило повітряною масою. Володимир Баликін, директор ветеринарної клініки

Птах сидів на дорожній розмітці посеред проїжджої частини та не міг злетіти.

"Ми щасливі, що вчасно помітили птаха, оскільки кожна хвилина була вирішальна. Ми не могли проїхати повз й залишити його помирати в активному потоці вантажівок та легкових автомобілів. Дивує лише байдужість водіїв, які до нас навіть не звернули на нього увагу", - розповіла патрульна третьої роти Дар'я Орлова, яка разом з напарником Денисом Козіком і врятувала канюка.

Копирайт изображения Патрульна поліція Борисполя Image caption Канюка поліцейські передали Kyiv Animal Rescue Group

Поліцейські передали птаха відомій у Києві групі рятувальників тварин Kyiv Animal Rescue Group. А ті, у свою чергу, - до ветеринарної клініки.

"Сказати, що він вмирав, то ні. Травма крила, забій незначний. Ми прокололи антибіотики, щоб зняти запалення. А щодо того, як він полетить, то це залежить від погоди. Не виключено, що він замерз. Можливо, пролітав над дорогою і його збило повітряною масою,"- розповів BBC Україна Володимир Баликін, директор ветеринарної клініки "Кіт Бегемот".

Після медичного закладу канюк потрапив до притулку "Садиба Нюшаніково" за 50 кілометрів від Києва. У закладі знаходиться понад сотня знайдених чи привезених травмованих птахів.

Якщо вже такий резонанс пішов, то точно влаштуємо церемонію. Можливо запросимо поліцейських, щоб вони самі його випустили Ірина Снопко, власник притулку для птахів

"Спочатку у нього був легкий шок, але на наступний день все стало нормально. Апетит хороший, їсть все. Головний показник здоров'я - апетит, птах дуже енергійний," - розповіла BBC Україна власник притулку Ірина Снопко.

Канюк мешкає в окремому вольєрі та їсть лише м’ясо.

"Зазвичай ми годуємо наших хижаків добовими перепелами, яких купуємо на птахофабриці. Там спеціалізуються на виробництві яєць, тому коли вилуплюються пташенята - півників вибраковують. Їх одразу заморожують і продають для годування хижих птахів та різних тварин," - розповіла з пані Снопко.

Копирайт изображения Ірина Снопко Image caption Як тільки канюк окріпне, його випустять на волю

Як тільки врятований птах зміцніє, його планують випустити на волю.

Ірина Снопко анонсує: "У лютий мороз випускати звичайно не будемо, дочекаємось хорошої погоди. Як правило, ми запрошуємо на наші випуски телебачення і тих, хто приніс пташку: самі знайшли - самі випускають. Якщо вже такий резонанс пішов, то точно влаштуємо церемонію. Можливо, запросимо поліцейських, щоб вони самі його випустили".