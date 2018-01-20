Врятований поліцейськими птах їсть перепелів та йде на поправку
Врятований поліцейськими Борисполя птах з родини яструбових має хороший апетит та добре почувається. Про це BBC Україна розповіли у притулку для птахів "Садиба Нюшаніково", куди пташку передали після огляду у ветеринарній клініці.
Кілька днів тому співробітники патрульної поліції Борисполя піймали на дорозі, як вони повідомили, яструба.
Хоча пізніше з’ясувалося що це був представник родини яструбових - канюк.
Птах сидів на дорожній розмітці посеред проїжджої частини та не міг злетіти.
"Ми щасливі, що вчасно помітили птаха, оскільки кожна хвилина була вирішальна. Ми не могли проїхати повз й залишити його помирати в активному потоці вантажівок та легкових автомобілів. Дивує лише байдужість водіїв, які до нас навіть не звернули на нього увагу", - розповіла патрульна третьої роти Дар'я Орлова, яка разом з напарником Денисом Козіком і врятувала канюка.
Поліцейські передали птаха відомій у Києві групі рятувальників тварин Kyiv Animal Rescue Group. А ті, у свою чергу, - до ветеринарної клініки.
"Сказати, що він вмирав, то ні. Травма крила, забій незначний. Ми прокололи антибіотики, щоб зняти запалення. А щодо того, як він полетить, то це залежить від погоди. Не виключено, що він замерз. Можливо, пролітав над дорогою і його збило повітряною масою,"- розповів BBC Україна Володимир Баликін, директор ветеринарної клініки "Кіт Бегемот".
Після медичного закладу канюк потрапив до притулку "Садиба Нюшаніково" за 50 кілометрів від Києва. У закладі знаходиться понад сотня знайдених чи привезених травмованих птахів.
"Спочатку у нього був легкий шок, але на наступний день все стало нормально. Апетит хороший, їсть все. Головний показник здоров'я - апетит, птах дуже енергійний," - розповіла BBC Україна власник притулку Ірина Снопко.
Канюк мешкає в окремому вольєрі та їсть лише м’ясо.
"Зазвичай ми годуємо наших хижаків добовими перепелами, яких купуємо на птахофабриці. Там спеціалізуються на виробництві яєць, тому коли вилуплюються пташенята - півників вибраковують. Їх одразу заморожують і продають для годування хижих птахів та різних тварин," - розповіла з пані Снопко.
Як тільки врятований птах зміцніє, його планують випустити на волю.
Ірина Снопко анонсує: "У лютий мороз випускати звичайно не будемо, дочекаємось хорошої погоди. Як правило, ми запрошуємо на наші випуски телебачення і тих, хто приніс пташку: самі знайшли - самі випускають. Якщо вже такий резонанс пішов, то точно влаштуємо церемонію. Можливо, запросимо поліцейських, щоб вони самі його випустили".