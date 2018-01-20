Саморобне "узі" та гранати - яким був арсенал "одеського стрільця"
Поліція оприлюднила фото арсеналу зброї Валентина Дорошенка, який напередодні загинув у перестрілці з поліцейськими в Одесі.
Внаслідок стрілянини також загинув поліцейський та ще один чоловік, поранено двоє правоохоронців.
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Збройний "цех"
За даними правоохоронців, зброя, з якої стріляв Валентин Дорошенко - саморобний 9-мм пістолет-кулемет з магазином на 30 набоїв.
"Боєприпас - атиповий патрон та куля 9 мм з посиленим сердечником, здатна пробити поліцейський жилет", - написав у Facebook радник керівника поліції Одещини Руслан Форостяк.
Це не єдина зброя, яка була виявлена у Валентина Дорошенка.
Зокрема повідомляється, що у його сумці знайшли чотири осколкові гранати.
У поліції додають, що в оселі загиблого знайшли лаз до підвалу, де було обладнано "мініцех з виготовлення зброї, а також перероблену вогнепальну атипову зброю".
У домі перебували двоє раніше засуджених чоловіків, яких затримали в рамках слідства.
Сам Валентин Дорошенко перебував у розшуку та, за даними одеських медіа, був пов'язаний з екс-депутатом і лідером проросійської партії "Родина" Ігорем Марковим, якого також розшукують правоохоронці.
Незаконна зброя
У МВС повідомляють, що за минулий рік правоохоронці вилучили майже 2,5 тис. одиниць вогнепальної зброї, 240 тисяч набоїв, понад 2 тис. гранат та 72 вибухових пристрої.
Що вилучали:
- 109 бойових гвинтівок і карабінів
- 123 автомати
- 23 пістолети-кулемети
- 1 016 пістолетів і револьверів
- 98 мисливських гвинтівок і карабінів
- 6 бойових рушниць
- 333 одиниці саморобної зброї
- 173 мисливських рушниці
- 256 обрізів
- 141 одиницю іншої вогнепальної зброї
- 148 одиниць іншої зброї
- 239,7 тис. патронів
- 2,2 тис. гранат
- 58 мін
- 72 саморобних вибухових пристрої
- 78 гранатометів та реактивних систем
- 235 пристроїв для відстрілу патронів несмертельної дії
Щодо майже 7 тис. людей почали слідство щодо незаконного обігу зброї.
У МВС пояснюють, що на погіршення криміногенної ситуації та збільшення обігу незаконної зброї впливають складні економічні умови (інфляція) та проведення АТО на Донбасі.
"Окремим об'єктом уваги поліції стали військовослужбовці, які після служби в зоні АТО везуть додому зброю та вибухівку, громадяни з активною громадською позицією, біженці, волонтери. Такі факти виявляються, а правопорушники притягаються до кримінальної відповідальності", - пояснюють у МВС.
Водночас там додають, що багато людей самі здають поліції нелегальну зброю.