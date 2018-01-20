У "ДНР" підтвердили втрати: один полонений, один загиблий

Копирайт изображения Getty Images Image caption Диверсійна група діяла неподалік Широкиного

У самопроголошеній "ДНР" повідомляють, що у ніч на суботу її сили зазнали втрат - один їхній боєць загинув, ще один потрапив у полон української армії. Про це повідомив "представник Міноборони" невизнаної республіки Едуард Басурін.

За його словами, "у ході дій диверсійно-розвідувальної групи 19 січня орієнтовно о 22:30 в районі села Широкине під прикриттям вогню мінометів" один сепаратист загинув, а другий отримав важкі поранення і потрапив у полон.

Едуард Басурін не уточнив, чи була це диверсійна група сепаратистів, чи української армії, а медіа, підконтрольні "ДНР", стверджують, що мова йде про диверсантів ЗСУ.

Широкине знаходиться на південному напрямку неподалік Маріуполя.

Раніше про захоплення полоненого диверсанта "ДНР" повідомляв штаб АТО.

"У районі Широкиного, українські оборонці помітили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, що рухалася у бік наших позицій. Коли відстань стала критично близькою, наші воїни відкрили вогонь зі стрілецької зброї та змусили диверсантів відійти. Противник покинув на полі бою одного пораненого", - йшлося у повідомленні.

У штабі АТО додали, що полоненого забрали з поля бою та надали медичну допомогу.

А Едуард Басурін стверджує, що його доправили до слідчого ізолятора СБУ в Маріуполі.