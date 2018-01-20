У Туреччині розбився туристичний автобус, чи постраждали українці - невідомо

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Посольство України в Туреччині перевіряє, чи є українці серед жертв ДТП у центральній турецькій провінції Ескішехір. Про це BBC Україна повідомили у Міністерстві закордонних справ.

За інформацією турецьких ЗМІ загалом в аварії загинули 11 людей, ще 44 отримали поранення.

Туристичний автобус належить фірмі Kartallar Gezi.

Під час руху з Анкари в західну провінцію Бурса транспортний засіб врізався у дерево на узбіччі шосе Ескішехір-Бурса.

Натепер водій та його помічник заарештовані і перебувають під вартою.

ЗМІ повідомляють, що поліція продовжує розслідування інциденту.