Посольство України в Греції намагались атакувати - МЗС

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протести у Греції, 15 січня 2018р.

Минулої ночі посольство України в Афінах намагались атакувати пляшками із запалювальною сумішшю. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Зі слів пана Клімкіна в результаті інциденту ніхто не постраждав.

"З греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону. Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах," - додав міністр.

Речниця МЗС Мар'яна Беца додатково розповіла BBC Україна, що нападників, за попередньою інформацією, було від семи до десяти.

Спочатку вони підпалили приватні автомобілі співробітників посольства, а потім намагалися закинути пляшки із запалювальною сумішшю на територію посольства.

Грецькі ЗМІ повідомляють, що загалом постраждали 3 автомобілі. Двоє вигоріли вщент, ще один сильно пошкоджений.

Мирослава Беца повідомила, що ніхто з українців чи співробітників дипустанови не постраждав.

На території посольства та поблизу нього здійснюється цілодобова охорона.

"Не виключаємо версію, що це скоєно радикалами під впливом Росії. Більше того, хотіли б привернути увагу, що першими, хто повідомив про інцидент, крім посольства, це були російські веб ресурси анархічного спрямування, які знаходяться у Греції. Це важлива деталь, яка буде враховуватися в розслідування." - заявила пані Беца.