15 сирійських біженців замерзли дорогою до Лівану

Копирайт изображения ANWAR AMRO/AFP/Getty Images Image caption Cирійські біженці чекають у черзі за теплим одягом

П'ятнадцять сирійських біженців, з-поміж яких були й діти, замерзли під час спроби перетнути гірський кордон з Ліваном.

Тринадцять тіл знайшли у п'ятницю, а ще два виявили в суботу після того, як цю територію накрила снігова буря.

Ліванські рятувальники знайшли тіла після повідомлення про те, що група біженців опинилася у біді біля Маснаї.

За повідомленням місцевих ЗМІ, цю групу біженців покинули в горах контрабандисти.

Двох контрабандистів арештували, йдеться в повідомленнях.

Кількох біженців, зокрема, хлопчика, який блукав сам, вдалося врятувати.

Група обрала ту ж саму дорогу, якою сотні тисяч сирійців до цього намагалися втекти від конфлікту вдома.

Ліван з населенням чотири мільйони прийняв майже мільйон сирійців після початку війни у 2011 році.

Влада Лівану ввела нові обмеження у 2015 році з метою обмеження кількості біженців, які прибули до країни.