"Шатдаун" в США: уряд припинив роботу

Копирайт изображения Getty Images

Федеральні міністерства та відомства США припинили роботу після того, як Сенат не зміг узгодити новий бюджет.

Законопроект про фінансування федерального уряду не набрав необхідних 60 голосів на тлі запеклої суперечки про міграційну політику та прикордонну безпеку.

Це перший "шатдаун" (з англ. - shutdown), який трапився у той час, коли одна партія - республіканці - контролює Конгрес і Білий дім.

Ця безвихідна ситуація вплине на сотні тисяч федеральних працівників. Уже пролунали перші звинувачення.

Президент Дональд Трамп звинуватив демократів у тому, що вони ставлять політику над інтересами американського народу.

Але провідний демократ Чак Шумер звинуватив президента у тому, що пан Трамп відмовився від двох компромісних угод про двопартійність і "не дотиснув свою партію в Конгресі".

Останній урядовий "шатдаун" у США відбувся у 2013 році й тривав 16 днів.

Що таке "шаутдаун"?

Станом на 00:01 суботи 20 січня (07:00 ранку за київським часом) багато урядових відомств припинили свою роботу, хоча основні органи, які займаються важливими системами життєзабезпечення продовжать працювати.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Переломний момент - 00:01 20 січня

Більшість співробітників департаментів житлового забезпечення, охорони довкілля, освіти та торгівлі залишаться вдома. Половина працівників казначейства, відділів охорони здоров'я, оборони та транспорту також не працюватимуть в понеділок.

Національні парки та пам'ятки можуть закрити. Це розлютило громадськість під час "шатдауна" 2013 року.

Візові та паспортні процеси також можуть затримуватися.

Але основні послуги з життєзабезпечення будуть надавати. Зокрема, йдеться про національну безпеку, поштові послуги, контроль повітряного руху, медичне обслуговування, допомогу у випадку стихійних лих, також працюватимуть в'язниці, сфера оподаткування та електрогенеруючі підприємства.

Що трапилося під час "шатдауна" у 2013 році?

Багато федеральних службовців були змушені піти у вимушену неоплачувану відпустку на 16 днів "шатдауна".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Національні парки та пам'ятки можуть закрити

На його піку щодня без роботи залишалося близько 850 тисяч працівників. Це коштувало уряду два мільярди доларів втрат продуктивності та призвело до "значного негативного впливу на економіку", зазначали тоді в Адміністративно-бюджетному управлінні при президенті США.

Дональд Трамп, який у той час був гостем програми Fox and Friends, поклав провину за "шатдаун" на тодішнього президента Барака Обаму.

"Проблеми починаються з верхівки і мають з верхівки вирішуватися", - сказав тоді пан Трамп.