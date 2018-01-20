Туреччина обстріляла курдів у сирійському Афріні

Копирайт изображения AFP Image caption Турецькі військові літаки обстріляли позиції курдів з сирійського боку кордону в суботу

Турецькі військові заявили, що їхні військові літаки нанесли повітряні удари по позиціях курдів на півночі Сирії. Цей крок може посилити напругу у відносинах країни з США.

Туреччина прагне витіснити курдських бійців з сирійського регіону Афріни, який вони утримують з 2012 року. Частина цих підрозділів допомогли США боротися з угрупованням "Ісламська держава".

Раніше Туреччина погрожувала повноцінною військовою операцією проти цих курдів, яких вона вважає терористичним угрупованням.

Сирійська влада своєю чергою застерегла від будь-якої військової кампанії і попередила Туреччину, що буде збивати їхні військові літаки.

Загострення ситуації в регіоні може призвести до прямого конфлікту з союзником Туреччини по НАТО - США, підтримкою яких користуються курдські повстанці.

Союзник сирійської влади Росія вже заявила, що не втручатиметься в конфлікт в Афріні.

Туреччина вважає Загони народної самооборони сирійських курдів підрозділом повстанської "Робочої партії Курдистану" і "терористичною організацією" та вже давно погрожує завдати ударів по їхніх позиціях в містах Афрін і Манбідж.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на конференції панівної партії сказав, що після Афрін військові проведуть операцію в Манбіджі в Сирії, тому що "те, що пообіцяли Туреччині, не виконали".

Сирійські курди заперечують прямий політичний чи військовий зв'язок з РПК.

США також відкидають твердження Туреччини щодо сирійських курдів, які виявилися найнадійнішими союзниками у боротьбі з "ІД".

Чого хоче Туреччина?

Попри те, що Туреччина входить до коаліції на чолі з США, яка бореться з "Ісламською державою" у Сирії, Туреччина завжди виступала проти участі в ній курдів і намагалася не допустити захоплення курдами позицій на північному кордоні Сирії.

Туреччину могла підштовхнути до рішення про наступ на позиції курдських бійців самооборони у районі міст Афрін і Манбідж недавня звістка про те, що США допомагають Сирійським демократичним силам (СДС) створити нові прикордонні сили безпеки. Ці сили повинні будуть взяти на себе патрулювання кордону Сирії з Туреччиною та Іраком, щоби через нього не могли проникнути бойовики "ІД".

Копирайт изображения Reuters Image caption Тисячі курдів у Сирії протестували проти дій Туреччині в Афріні

Ця новина розлютила уряд Туреччини. Президент Ердоган заявив у понеділок, що вважатиме ці сили терористичними.

Уряд Сирії, який в основному уникає конфліктів з курдами, назвав рішення про створення нових сил грубим порушенням свого суверенітету.

За турецькою інформацією, у районі міста Афрін знаходяться від 8 до 10 тисяч курдських бійців.

Поки що також незрозуміло, чи в районі міста Манбідж залишаються американські військові. Там вони знаходилися минулого року.