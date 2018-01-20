У Кабулі напали на готель "Інтерконтиненталь"

Щонайменше четверо озброєних людей здійснили напад на готель "Інтерконтиненталь" в Кабулі, повідомила афганська влада.

За словами речника міністра внутрішніх справ Наджиба Даніша, бійці спеціальних сил намагаються знешкодити нападників.

Співробітник афганського агентства розвідки повідомив AFP, що бойовики "стріляли у гостей".

Напад розпочався приблизно о 21:00 за місцевим часом (18:30 за Києвом), сказав пан Даніш.

Інформації про жертв поки що немає.

З-поміж нападників, ймовірно, були й смертники, додав речник міністерства.

Нападники підпалили готельну кухню, додали у міністерстві. Також у вогні четвертий поверх готелю, додав представник Національного управління безпеки.

Люди, які зупинилися в "Інтерконтиненталі", сховалися у своїх кімнатах.

У 2011 році бойовики угруповання "Талібан" напали на готель. Тоді загинула 21 людина, зокрема й дев'ять нападників.

Готель "Інтерконтиненталь" належить державі, тут проводять весілля прес-конференції та політичні збори.