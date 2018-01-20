У Єгипті затримуються два рейси до України

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У Єгипті через несприятливі погодні умови затримуються два рейси до України. Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Як розповів дипломат в коментарі "5 каналу", затримка пов'язана зі штормовим попередженням і піщаною бурею. Він також запевнив, що всіх громадян розмістили в готелях коштом туристичної компанії.

За словами пана Кирилича, один з двох рейсів уже готують до відправлення, час вильоту іншого призначили на 02:00 21 січня.

18 січня українські ЗМІ повідомили, що близько 200 українців не змогли вилетіти з єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх до України через несправний літак.

На початку січня Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям відмовитися від поїздок на відпочинок до Єгипту. Як повідомили у прес-службі МЗС, це пов'язано з активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, зокрема "Ісламської держави".

У разі перебування на курортах Єгипту міністерство рекомендує не виїжджати за межі місця відпочинку.