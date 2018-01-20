Екс-полоненим фанатам пропонують роботу у Федерації футболу на Луганщині

Копирайт изображения Facebook Владислава Овчаренка Image caption Владислава Овчаренка та Артема Ахмерова засудили в "ЛНР" за "шпигунство" і спалення прапора

Фанатів луганської "Зорі" Владислава Овчаренка та Артема Ахмерова, яких наприкінці минулого року звільнили з полону "ЛНР", запросили працювати до Федерації футболу України (ФФУ). Про це Владислав Овчаренко розповів у коментарі ВВС Україна.

"Була розмова з Андрієм Павелком (керівником ФФУ - Ред.), що у Федерації футболу є місце по роботі з вболівальниками", - відзначив він.

Владисав Овчаренко уточнив, що мова йде про представництво ФФУ в Луганській області - "щодо відновлення та розвитку футболу на Луганщині".

"Нам це близько, займатися улюбленою справою - футболом", - додав він.

Водночас Владислав Овчаренко розповів ВВС Україна, що вони все ще шукають житло для Артема Ахмерова (самому Овчаренку, за його словами, винайняти тимчасову квартиру допоміг "Цивільний корпус).

Раніше про запрошення написав у Facebook Андрій Павелко: "Влад і Артем прийняли мою пропозицію і вже найближчим часом зможуть проявити себе в структурі федерації в роботі з уболівальниками та організації заходів за участю воїнів АТО".

Владислава Овчаренка та Артема Ахмерова затримали восени 2016 року представники так званої "ЛНР". Згодом їх "засудили" до тривалих строків ув'язнення за звинуваченнями у шпигунстві та спаленні прапора самопроголошеної "республіки".

27 грудня їх звільнили в рамках обміну полоненими і доправили на підконтрольну Києву територію.

Про те, як проходили допити в "ЛНР" та умови у тамтешних в'язницях Владислав Овчаренко розповідав в інтерв'ю ВВС Україна.