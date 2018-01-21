Копирайт изображения Reuters Image caption Впродовж 8 годин після початку нападу на готель було чути постріли

Афганські сили безпеки твердять, що вони відновили контроль над розкішним готелем у Кабулі, захопленим озброними нападниками.

Щойнаменше п'ятеро цивільних загинули і ще шестеро отримали поранення під час облоги, заявив речник міністерства внутрішніх справ країни у неділю.

Усі троє нападників були вбиті. Понад 150 осіб врятовані.

Нападники вдерлися у готель Intercontinental у суботу ввечері. Вони стріляли у гостей і персонал, а також використовували гранати.

Спеціальний підрозділ кілька годин проводив операцію зі звільнення готелю. Як заявив речник міністерства, серед вбитих - один іноземець.

Серед порятованих гостей готелю - 41 іноземець.

Раніше у міністерстві заявляли, що нападників четверо, але пізніше уточнили, що їх було лише троє.

Поки що жодна група не взяла на себе відповідальність за напад на готель, але у 2011 році на Intercontinental напади бойовики "Талібану".

Суботній напад стався лише через кілька днів по тому, як посольство США попередило про небезпеку для готелів у Кабулі.

"Ми маємо інформаці щодо того, що екстримістські групи планують напад на готелі у Кабулі", - попередило посольство в офіційному повідомленні у четвер минулого тижня. Втім, у цьому повідомленні йшлося про інший готель поблизу міжнародного аеропорту, як можливу ціль нападників.

"Ці групи також можуть мати на меті напади на місця скупчення людей, демонтрації, урядові будівлі, транспорт, базари та інші місця, де можуть бути присутні іноземці".

Копирайт изображения Reuters Image caption Готель є симоволом Кабулу

Інший речник міністерства внутрішніх справ Афганістану заявиви агенції AFP, що розслідування нападу, яке вже почалося, має з'ясувати, як нападники змогли подолати кордон із охорони, яку два тижні тому було доручено приватній фірмі.

"Очевидно, вони скористалися задніми дверима до кухні, щоб увійти", - заявив він.

Готель Intercontinental належить державі. Часто у ньому відбуваються політичні зібрання, конференції, а також влаштовують весілля.

Згідно із деякими повідомленнями, під час нападу у готелі відбувалася ІТ-конференція, учасниками якої були представники місцевої влади.

У 2011 році під час нападу "Талібану" на готель загинули 21 людей, серед яких 9 бойовиків.

Ще з травня минулого року заходи безпеки у Кабулі були посилені по тому, вибух бомби зарав життя понад 150 осіб.

Попри це впрдовж сотаніх місяців відбулося кілька нападів. Серед них і напад на шиїтський культурний центр минулого місяця, коли загинули понад 40 людей.