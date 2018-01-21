АТО: з вечора суботи - без пострілів
Від 17-00 суботи режим тиші в зоні АТО не порушувався - повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Друга половина минулої доби починаючи з 17.00 минула без порушення режиму припинення вогню. Вздовж усієї лінії розмежування сторін не було зафіксовано жодного обстрілу", - йдеться у повідомленні.
Проте минулої доби сталося 6 обстрілів, 5 українських військових були поранені.
При цьому бойовики застосовували заборонену Мінськими угодами зброю, зокрема, великокаліберні міномети, озброєння БМП, гранатомети.
Під час обстрілів одного військового було поранено, четверо отримали бойові травми.