АТО: з вечора суботи - без пострілів

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Від 17-00 суботи режим тиші в зоні АТО не порушувався - повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Друга половина минулої доби починаючи з 17.00 минула без порушення режиму припинення вогню. Вздовж усієї лінії розмежування сторін не було зафіксовано жодного обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Проте минулої доби сталося 6 обстрілів, 5 українських військових були поранені.

При цьому бойовики застосовували заборонену Мінськими угодами зброю, зокрема, великокаліберні міномети, озброєння БМП, гранатомети.

Під час обстрілів одного військового було поранено, четверо отримали бойові травми.