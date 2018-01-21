В Києві знову горів історичний будинок в центрі

Копирайт изображения http://www.dsns.gov.ua

Вогонь спалахнув ввечері суботи, 20 січня, на верхніх поверхах будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 12-14. До півночі пожежу загасили, - повідомляє ДСНС.

"Вогнеборці, які прибули за викликом, встановили, що горять 5 та 6 поверхи і дах", - йдеться у повідомленні.

Копирайт изображения http://www.dsns.gov.ua

Пожежу гасили 84 пожежники і 22 одиниці спецтехніки.

За попередніми даними, постраждалих через пожежу немає. Будинок є довгий час відселеним.

Два роки тому, у лютому 2018 у цьому ж будинку обвалилися перекриття з п'ятого по перший поверх. Тоді під завалами загинули двоє будівельників. Тоді мер Києва Віталій Кличко заявляв, що роботи в будинку відбувалися з порушенням техніки безпеки і "без будь-яких дозвільних документів".

Аварія в Києві: з-під завалів підняли п'ятьох

Копирайт изображения http://www.dsns.gov.ua

Пожежі чи інші аварії у історичних будівлях в центрі Києва, особливо тих, де довго триває реконструція, або ж точиться суперечка щодо прав власності, стаються досить часто.

Наприклад, у червні минулого року на розі вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького горів колишній центральний гастроном.