Серед постраждалих в Intercontinental у Кабулі можуть бути українці - МЗС
МЗС перевіряє, чи немає українців серед постраждалих від нападу на готель Intercontinental в Кабулі, - повідомив у Twitter заступник директора консульського департаменту МЗС Василь Кирилич.
"Напад терористів на готель у Кабулі. Серед постраждалих можуть бути українці. Консул уточнює інформацію. Повідомимо".
Цього ранку афганські військові звільнили готель після 12-годинної облоги.
Під час облоги і операції зі звільнення, за повідомленням речника афганського міністерства внутрішніх справ, щойнаменше п'ятеро цивільних загинули і ще шестеро отримали поранення.
Усі троє нападників були вбиті. Понад 150 осіб - гостей і персоналу готелю - врятовані.
Нападники вдерлися у готель Intercontinental у суботу ввечері. Вони стріляли у гостей і персонал, а також використовували гранати.