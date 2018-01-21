Серед постраждалих в Intercontinental у Кабулі можуть бути українці - МЗС

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МЗС перевіряє, чи немає українців серед постраждалих від нападу на готель Intercontinental в Кабулі, - повідомив у Twitter заступник директора консульського департаменту МЗС Василь Кирилич.

"Напад терористів на готель у Кабулі. Серед постраждалих можуть бути українці. Консул уточнює інформацію. Повідомимо".

Цього ранку афганські військові звільнили готель після 12-годинної облоги.

Під час облоги і операції зі звільнення, за повідомленням речника афганського міністерства внутрішніх справ, щойнаменше п'ятеро цивільних загинули і ще шестеро отримали поранення.

Усі троє нападників були вбиті. Понад 150 осіб - гостей і персоналу готелю - врятовані.

Нападники вдерлися у готель Intercontinental у суботу ввечері. Вони стріляли у гостей і персонал, а також використовували гранати.