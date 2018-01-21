Сенат США проведе позачергове засідання у неділю, аби відновити роботу уряду

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Сенатори спробують знайти вихід із глухого кута, у якій опинився бюджет федерального уряду через суперечки політиків.

Вони збираються на термінове засідання у вихідний, аби запобігти блокуванню роботи федеральних органів із початком робочого тижня.

Якщо цього не станеться, то сотні тисяч державних службовців опиняться перед переспективою неоплачуваної відпустки.

Минулої п'ятниці законопроект щодо кошторису діяльності федерального уряду не отримав необхідних 60 голосів на тлі запеклої суперечки про міграційну політику та прикордонну безпеку..

Голова Сенату, республіканець Мітч МакКоннел заявив, що голосування за законопроект, який дає змогу фінансування федеральні органи до 8 лютого, може відбутися о першій годині за місцевим часом.

Це не перший випадок, коли через невизначеність із бюджетом федеральні установи змушені закриватися.

Востаннє таке відбувалося у 2013 і тривало 16 днів.

Але це є перший "шатдаун" (з англ. - shutdown), який трапився у той час, коли одна партія - Республіканська - контролює Конгрес і Білий дім.

Якщо консенсусу не буде досягнуто, то з понеділка більшість співробітників органів житлового господарства, охорони довкілля, освіти та підприємництва залишаться вдома.

Половина співробітників органів казначейства, охорони здоров'я, оборони і транспорту також не підуть на роботу.

У роботі візових та паспортних служб можливі затримки, так само, як і у роботі деяких національних пам'яток, зокрема, і Статуї свободи у Нью-Йорку.

Проте урядові органи, що пов'язані із "життям та добробутом людей", і головні системи життєзабезпечення і надалі працюватимуть. Це стосується національної безпеки, поштових послуг, служби авіаконтролю, невідкладної медичної допомоги у лікарнях та поліклініках, надзвичайних ситуацій, тюрем, сплати податків і роботи енергосистеми країни.