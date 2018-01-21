У Кабулі загинув українець - МЗС

Копирайт изображения AFP Image caption Афганські спецпризначенці звільнили готель Intercontinental у неділю вранці

Під час нападу на готель Intercontinental у Кабулі загинув українець - повідомив у Twitter заступник директора консульського департаменту МЗС Василь Кирилич.

"У Кабулі внаслідок нападу терористів на готель загинув громадянин України. Консул України вилітає до Кабула. Необхідні оперативні та скоординовані дії на місці трагедії", - написав дипломат.

Ким був загиблий і що він робив у Афганістані, поки що не повідомляють.

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Нападники вдерлися у готель Intercontinental у суботу ввечері. Вони стріляли у гостей і персонал, а також використовували гранати.

У неділю вранці афганські військові звільнили готель після 12-годинної облоги.

Під час нападу і операції зі звільнення, за повідомленням речника афганського міністерства внутрішніх справ, щойнаменше п'ятеро цивільних загинули і ще шестеро отримали поранення.

Усі троє нападників були вбиті. Понад 150 осіб - гостей і персоналу готелю - врятовані.